Familien Lorentzen var sekunder fra å bli påkjørt av en trailer

– Årvåken sjåfør

Yngve Widding, leder for patruljeseksjonen i Troms politidistrikt, har sett videoen av forbikjøringen.

– Først og fremst vil jeg si at sjåføren som har filmet hendelsen er en årvåken sjåfør. Vedkommende har hatt blikket opp og sett langt frem, slik man skal når man kjører bil. Sjåføren klarer å stoppe og stå helt i ro, og det er hennes årvåkenhet som gjør at dette ikke blir en alvorlig trafikkulykke, sier Widding.

Når det gjelder forbikjøringen traileren gjør, er Widding klar på at den ikke er etter boka.

– Det er brudd på vegtrafikkloven paragraf 3 som sier at alle må være varsomme og aktsomme i trafikken. I tillegg er det brudd på trafikkreglene for forbikjøring som sier at man skal ha god sikt og kunne legge seg inn igjen i kjørefeltet uten å være til hindring for andre, sier han.

Widding understreker også at det er varsellinjer på veien som forteller sjåførene om at vanlige forbikjøringer ikke er forsvarlig å gjøre på strekningen.

Retter en pekefinger

Politiet har foreløpig ikke mottatt en anmeldelse av hendelsen.

– Om forholdet skulle bli anmeldt, vil vi etterforske saken. Videoen og avhør av sjåførene vil danne grunnlaget for om det er grunn til reaksjon. I slike saker kan kan reaksjoner variere mellom forelegg, inndraging av førerkort og til at det blir behandlet i retten, sier Widding.

Politiet har en klar oppfordring til folk som vurderer å foreta en forbikjøring.

– Sjåfører må vurdere om de virkelig må kjøre forbi eller om de kan vente til at bilen foran svinger av. Jeg vil i tillegg rette en pekefinger til bilen som ligger foran: Se i speilet. Hvis noen presser bak deg, gjør et kort stopp der det tillates, slik at bilen bak deg kan få kjøre forbi forsvarlig, sier han.

Widding forklarer at konflikten på veien ofte er mellom saktekjørende turister som vil ta inn naturen langs veien og yrkessjåfører som må komme seg frem på utfordrende veier i Nord-Norge.