Daily Mail skriver at Manchester United allerede har funnet erstatteren til Paul Pogba, som lenge har vært koblet til Real Madrid.

Valget skal ha falt på Lazios Sergej Milinkovic-Savic, om franskmannen skulle forlate Old Trafford. Avisen skriver at serberen nå er på toppen av Solskjærs liste og er mer prioritert enn Bruno Fernandes og Christian Eriksen, som også skal være på listen.

En annen som kan være på vei til den røde delen av Manchester er Nicolas Pépé. Ifølge Lille-president Gerard Lopez er fremtiden til ivorianeren nærmest avgjort.

Det skriver Talksport og referer til disse uttalelsene fra klubbens president.

– For Nico, er det snart avgjort og han kunne allerede reist forrige sommer, sier Lopez til La Voix du Nord.

Liverpool har lenge vært linket til ivorianeren som scoret 23 mål på 41 kamper forrige sesong, i den siste tiden har Manchester United hektet seg på.

I tirsdagens fotballrykter meldte Daily Mail at Ole Gunnar Solskjær ønsket å hente Juventus-stjernen Paulo Dybala. Nå skriver samme avis at Liverpool har kastet seg inn kampen om argentineren. Interessen skal ha blomstret fra begge klubbene etter at Serie A-klubben senket prisen fra over en milliard kroner til rundt 700 millioner kroner.

PSG skal være i førersetet for å sikre seg Tottenhams Danny Rose. The Sun melder at de har gått forbi Juventus og er nå favoritter til å sikre seg den engelske landslagsspilleren.

Samme avis skriver at Giovani Lo Celso blir snart klar for Spurs på en overgang vært rundt en halv milliard fra Real Betis.

The Mirror melder at Chelseas stjerneskudd Callum Hudson-Odoi nærmer seg en ny kontrakt med London-klubben. Lampard vil gi unggutten en ukelønn på over en million kroner for å beholde briten på Stamford Bridge.

Ifølge Sky Sports har Brendan Rodgers ingen planer om å selge Harry Maguire til Manchester United. Leicester-manageren forteller at ingenting har endret seg om landslagsstopperens fremtid. Tirsdag kveld startet og scoret Maguire for The Foxes i en treningskamp.

Barcelona har jaktet på sveitsiske David Alaba. Sport Bild skriver at Bayern München nekter å selge sin høyt verdsatte venstreback til tross interessen fra den katalanske klubben.

Daily Record skriver at Arsenal fremdeles ikke har klart å møte Celtics priskrav på Kieran Tierney. Nå skal Celtic-trener Neil Lennon ha samtaler med skotten etter at de avslo et tredje bud fra London-klubben.