Real Madrid-Arsenal 2-2 (straffer 3-2)

Det kokte på FedEx Field i Washington i natt.

Arsenal fikk en pangstart mot Real Madrid, og etter 24 minutter ledet engelskmennene 2-0 over Zinèdine Zidanes menn.

Da hadde også Nacho klart å få rødt kort for Los Blancos etter å ha pådratt seg to gule kort på bare ti minutter.

Så var det Sokratis tur til å dumme seg ut. Den greske midtstopperen ble utvist like før pause etter å ha mottatt to gule kort på under tre minutter.

Eden Hazard, med nummer 50 på ryggen, fikk til lite. Han og mange andre ble byttet ut i pausen. Inn kom Gareth Bale. Waliseren har havnet i en offentlig skittentøysvask med trener Zidane, men enn så lenge har han latt agenten prate for seg. I natt lot han beina gjøre det.

Etter kun å ha vært på banen i ti minutter reduserte Bale for spanjolene, og tre minutter senere utlignet Marco Asensio.

SKADE: Marco Asensio pådra seg en stygg skade og ble sendt på sykehuset for undersøkels. Foto: Geoff Burke

Dermed gikk det hele til straffesparkkonkurranse. Bale gikk først frem for Real Madrid – og skjøt bortimot rett på keeper. Men Madrid-laget vant allikevel straffekonken, og dermed også treningskampen.

Og nå er ikke Zidane like bombastisk på at Bale skal ut. Asensio ble nemlig båret av banen i det 65. minutt i store smerter og skaden kan være langvarig.

– Påvirker Asensios skade Bales situasjon i Real Madrid? Vi er alle påvirket av det som skjedde med Asensio. Forhåpentligvis er det ikke en stor greie. En ting har ingenting å gjøre med den andre, sier Zidane som likevel innrømmer at han er svært bekymret når det gjelder ungguttens skade.

– Det er urovekkende. Forhåpentligvis er det ikke så alvorlig, men han har dratt rett til sykehuset for tester. Det ser dårlig ut, vi er bekymret, sier Zidane som også kostet på seg litt ros til Bale ifølge Marca:

– Han spilte en bra kamp, og jeg er glad på hans vegne. Han vil fortsette å jobbe med oss slik som alle andre. Jeg vet ikke hva som vil skje. Han ønsket å spille, og her om dagen gjorde han ikke det.