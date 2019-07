– Det var veldig tøft for oss alle. Du klarer ikke helt å nyte ferien, forklarer Luke Shaw til The Times.

Etter Uniteds skuffende sesong, fikk venstrebacken se fire av sine Premier League-rivaler oppnå europeisk suksess.

Både Champions League- og Europa League-finalen var helengelske.

Det irriterte den skadeforfulgte 24-åringen.

– I Champions League- og Europa League-finalen var det bare engelske lag, og det gjør bare at det føles verre. Spesielt når finalene endte som de gjorde. Ingen av oss vil at det skal skje igjen, slår Shaw fast.

Engelskmannen virker å være svært revansjesugen. Han sier at United-stjernene har returnert etter ferien med en helt annen innstilling, og at de nå jobber målrettet for å få laget tilbake til gamle høyder.

– Vi skal ikke la lagene som kom til finalene få det like lett. Denne sesongen blir det et nytt United. Folk tviler allerede på oss, men det må de bare gjøre, lyder det fra venstrebacken.

Shaw har slitt voldsomt med skader etter overgangen fra Southampton for fem år siden. Etter at Ole Gunnar Solskjær tok over de røde djevlene i desember, har han derimot vært spilleklar til de fleste kampene.

Han ser nå lyst på fremtiden med Solskjær som manager.

– Ole har vært strålende for meg. Han snakker alltid med meg, vet hva jeg kan og har stor tro på meg. Det er det du vil: At manageren har troen på deg, uttaler Shaw.

Torsdag får Manchester United tøff motstand i form av Tottenham. Se treningskampen mellom Premier League-rivalene på TV 2 Sport Premium eller Sumo fra kl. 13.25.

Deretter går turen til Norge: