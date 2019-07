Forferdelige forhold i al-Hol-leiren: Søppel, skitt og sykdom

Barn dør

Ifølge FN har minst 240 barn alt bukket under i eller på vei til al-Hol-leiren. Kurdiske myndigheter fører ikke statistikk over dødsfallene, forteller hjelpeabeidere, som ber om å få være anonyme av frykt for å bli nektet adgang til leiren.

Flere land har tatt til orde for å etablere et internasjonalt krigsforbrytertribunal i regionen for å straffeforfølge tidligere IS-krigere og tilhengere der, i stedet for å hente dem hjem. Ingen land har imidlertid sagt seg villig til å huse et slikt tribunal, som ikke engang er på planstadiet.

Redd Barna har tidligere advart statsminister Erna Solberg (H) mot at tiden er i ferd med å renne ut for flere av barna i al-Hol-leiren.

– Det står nå om liv, og vi er veldig redde for at små og uskyldige barn vil dø på denne regjeringens vakt som følge av politisk tautrekking mellom regjeringspartiene, sa generalsekretær Birgitte Lange til NTB i mai.

