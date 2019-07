Et kjærestepar ble funnet drept langs en motorvei i British Columbia i Canada 15. juli.

Mandag ble det kjent at ytterligere to personer er savnet i samme område, i tillegg til at politiet har funnet liket av en tredje person.

De to savnede personene, en mann på 18 år og en mann på 19 år, har nå fått status som mistenkt. Det melder CBC News.

Funnet drept

Det var amerikanske Chynna Noelle Deese (24) og australske Lucas Robertson Fowler (23) som ble funnet drept 15. juli, kun få dager inn i en lengre biltur gjennom Canada.

Paret ble funnet langs Alaska Highway 97, noen kilometer unna turistattraksjonen Liard Hot Springs.

Deres blå van – en 1986 Chevrolet-modell – stod parkert langs veiskulderen.

Litt over en uke etter paret ble funnet drept, kunne etterforskerne fortelle at de hadde funnet en tredje død person fire dager senere.

Den uidentifiserte mannen ble funnet like ved en brennende bil, ikke langt fra der Chynna og Lucas ble funnet forrige uke.

Mistenkte tenåringer

Politiet kunne videre opplyse om at den døde ikke er identifisert som bilens eier. To canadiske tenåringer på 18 og 19 år som skal ha reist i bilen ble derfor meldt savnet.

Det er ikke klart hvordan bilen og liket funnet ved siden av er tilknyttet.

PRESSEKONFERANSE: Politisjefinspektør i New South Wales, Stephen Fowler, var med på pressekonferansen. Stephen Fowler er faren til Lucas Robertson Fowler. Foto: Darryl Dyck/ The Canadian Press via AP

– Det er uklart hvordan den avdøde mannen er tilknyttet den brennende bilen eller de to savnede mennene. Etterforskere deler nå denne informasjonen, og politiet ønsker at publikum er bevisst begge disse etterforskningene, sa politiet i en uttalelse tirsdag.

– Royal Canadian Mounted Police (RCMP) ber publikum om å fortsette å ta noen generelle forholdsregler med tanke på sikkerhet, og være årvåken på dette tidspunktet, sier politiet.

Politiet ba videre personer som kan ha hatt kontakt med de to mennene om å opplyse om dette, så de kan få en bedre forståelse for hvor de tenkte seg og deres planer.

– Hold avstand

De to mennene som nå er mistenkt for drapet på Chynna, Lucas og den uidentifiserte mannen er fra Vancouver Island i Canada.

De skal ha vært venner siden barneskolen og reiste sammen for å lete etter arbeid for sommeren.

Canadisk politi holdt tirsdag kveld en pressekonferanse om de tre drapene, og utviklingen etterforskningen har tatt.

De to tenåringene skal sist ha blitt observert i Saskatchewan, midt i landet. De mistenkte skal også ha byttet bil, og ble observert i en grå Toyota.

Publikum bes holde avstand fra tenåringene, og politiet sier de kan ha endret på utseendet sitt.