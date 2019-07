Fredag bokset Dadasjev mot Subriel Matias, og tapte på knockout i ellevte runde.

Russeren døde som følge av skadene, bekrefter Det russiske bokseforbundet på sine nettsider.

Ifølge The Guardian ble kampen stoppet av Dadasjevs trener. 28-åringen kollapset på vei bort fra ringen, og spydde før han ble lagt på båre.

Deretter ble han fraktet til sykehus, hvor han ble hasteoperert for hjerneblødning. Lørdag ble det bekreftet at Dadasjev hadde fått en alvorlig hjerneskade, før det tirsdag ble bekreftet at han er død.

Russerens trener, Buddy McGirt, sier at han vurderte å stoppe kampen etter den niende runden. Dadasjev skal selv ha ønsket å fortsette, selv etter den ellevte runden.

– Jeg så at han var svimmel da han kom tilbake til hjørnet (etter den ellevte runden). Den eneste grunnen til at jeg spurte, var på grunn av respekt. Men jeg hadde allerede bestemt meg. Jeg kunne ikke la ham fortsette, medgir McGirt overfor ESPN.

McGirt sier at han tenker på hva han kunne gjort annerledes.

– Men til syvende og sist, var alt bra (på trening). Han virket OK, han var klar, men det er denne sporten. Det er bare ett slag som skal til, sier Dadasjevs trener.