Reiseforsikringenes villeste skademeldinger: – Må flire litt

Det er bare fantasien som setter grenser for alle de utrolige historiene som sendes inn til forsikringsselskapene i løpet av sommeren.

– Det er mange som blir syke eller mister ting de er glade i, som er tragisk. Men en gang i blant får vi inn historier som nesten er for utrolige til å være sanne, forteller Gjensidiges kommunikasjonssjef Arne Voll til TV 2.

Vepsebol i sexleketøy

Enkelte historier går ofte igjen hos forsikringsselskapene. Voll forteller at de titt og ofte blir kontaktet av personer som har bestilt en ferietur feil vei, og ønsker dette dekket av forsikringsselskapet.

– De historiene er det mange av. Også har vi andre historier, som gjør at de som tar i mot meldingen må trekke litt på smilebåndet, forteller han.

En av disse historiene er da en mann fikk frastjålet telefonen av en dame i en storby i utlandet. Politiet fant igjen telefonen i trusa på tyven.

– Kundens forhold til den gamle mobilen hadde fått seg en brå knekk, og han ville gjerne ha ny mobil på forsikringen, sier Voll.

En annen skademelding gikk ut på at veps hadde lagd et bol inni et sexleketøy, som dermed ødela sexleketøyet. Dette ble ikke dekket på forsikringen.

– For varmt i syden

Enkelte skademeldinger dreier seg om faktorer forsikringsselskapet vanskelig kan rå over.

– Vi har opplevd at folk har meldt inn at det er for varmt i Syden, når det for eksempel er en hetebølge. Eller at det er for kaldt på turen. De mener ferien har blitt ødelagt. Dette er helt reelle krav, forteller Voll.

Han forteller at en mor og datter hadde reist uspesifisert til en øy i Middelhavet, og at de ville ha ny reise siden det var altfor varmt og de ikke hadde basseng ved hotellet.

Moren mente det var uakseptabelt at hotellet ikke hadde basseng og at hele ferien var ødelagt.

– For et par år siden var det en mann som klaget på å ha havnet ved siden av en moské i Tyrkia. Det var også et kjærestepar som klaget over barnefamilier på det som skulle være et hotell for voksne, sier Voll.

Oppblåsbar sau

Også Tryg forsikring og Europeiske Reiseforsikring kan fortelle om skademeldinger utenom det vanlige.

– For noen år siden hadde vi et lommetyveri av en person i utlandet, hvor lommetyven var en ape. Det ble ikke dekket den gangen, men i dag tror jeg vi ville sett gjennom fingrene med det, forteller Sigmund Clementz, informasjonssjef i Europeiske Reiseforsikring, som er en del av If.

Han forteller at det er mange skademeldinger som omhandler dyr, spesielt dyrebitt i utlandet.