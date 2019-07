Det ble en ny nesten-dag for Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen på etappen til Nimes.

9.- og 12. plass er et godt stykke unna hva de to norske sykkelprofilene håpet på før etappen.

Allerede onsdag kommer en ny mulighet for den norske duoen. Spesielt Boasson Hagen har gode muligheter på brudd-etappen til Gap.

– Det blir en helt annen etappe i morgen. Det er Boasson Hagens store sjanse. Jeg er overbevist om at sammenlagtfavorittene kommer til å kikke på hverandre med mindre Julian Alaphilippe finner på noe galskap for å ta noen bonussekunder. Jeg tror de kommer til å spare krefter til torsdag, fredag og lørdag. Da tror jeg det kommer til å gå et stort brudd, og at de som sitter i bruddet vil slåss om seieren. Det er Boasson Hagens store sjanse i år, er Kaggestads analyse.

Rytterne skal sykle 200 kilometer fra Pont du Gard til Gap, byen hvor Thor Hushovd slo Boasson Hagen i spurt i 2011. Bortsett fra å komme med i bruddet er den største utfordringen tredjekategoristigningen Col de la Sentinelle. Den kommer drøyt 15 kilometer før mål, er 5,2 kilometer lang og har en gjennomsnittlig stigningsprosent på 5,4.

– Boasson Hagen må over den siste tredjekategorien. Hvis han ikke klarer det, er det et eksempel på at han rett og slett er i for dårlig form til å klatre i bakker av noe som helst vanskelighetsgrad. Det blir en eksamen for Boasson Hagen i morgen, sier Kaggestad bastant, før han legger til:

– Gitt at Boasson Hagen kommer seg med i brudd: Hvis han ikke henger med opp den siste bakken, har han falt langt tilbake. Da er det mye som må trenes opp før neste sesong.

Boasson Hagen er optimist før morgendagen.

– Jeg skal ta sjansen og prøve å komme i brudd. Jeg tror ikke jeg blir alene om det. Det er en av de siste relativt flate etappene, men det er mye bakker uansett. Er jeg i bedre form enn sist jeg var der, kan det bli bra, smiler han.

Nordmannen er langt fra den eneste som ser frem til morgendagens etappe. Michael Matthews, Peter Sagan og Greg Van Avermaet blir garantert en farlig trio om de sitter i bruddet.