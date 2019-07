Karoline Aadlands foreldre og ektemann har besluttet å reise søksmål mot flyprodusenten Boeing etter ulykken med Ethiopian Airlines Flight 302 søndag 10. mars.

Karoline og 156 andre mennesker mistet livet. Karoline var på vei til Nairobi på jobb for Røde Kors da flyet styrtet.

– Boeing har satt flysikkerheten til side til fordel for egne økonomiske interesser. Men amerikansk lovgivning åpner ikke for foretaksstraff, dermed er det ofrenes familier som må ta ansvar for at det blir iverksatt etterforskning og økonomiske straffetiltak mot Boeing-fabrikken, sier advokat Helge Husebye Haug, som representerer Karoline Aadlands familie.

Betydning for flysikkerheten

Familien til Aadland reiser søksmålet gjennom et advokatfirma i Chicago, Illinois. Samme firma representerer familien til 25 av ofrene.

– Familien mener at et søksmål mot Boeing vil ha vesentlig betydning for flysikkerheten i verden og at det påhviler dem et særskilt ansvar for å forfølge saken for amerikanske domstoler, sier advokat Husebye Haug.

Ikke konkrete erstatningsbeløp

Familien er forberedt på at denne prosessen kan opptil flere år. Det er heller ikke krevd noe konkret erstatningsbeløp.

Erstatningsbeløpet kan bli avgjort når det er klart hvem som har ansvaret for ulykken, de etterlattes økonomiske tap, og om Boeing har spart penger på det som skal ha vært årsaken til ulykken.

– Penger er ikke drivkraften bak dette søksmålet, penger kan ikke erstatte tapet av en umistelig datter og ektefelle. Et sivilt søksmål mot Boeing er nødvendig for å komme til bunns i hendelsesforløpet og forhindre at flere mennesker mister livet i ulykker som kan og skal unngås, forteller advokaten videre.

Problemer minutter etter flyet lettet

Ett minutt etter at flyet lettet, skal kaptein Yared Getachew, som hadde 8000 timer flyerfaring, ha opplyst om at han opplevde problemer. Han skal da ha besluttet å komme seg høyere opp i luften.

– Avbryt, avbryt. Ber om å komme tilbake, skal piloten ha sagt til lufttrafikktjenesten to minutter senere.

Da skal flyet ha akselerert til unormalt høy hastighet

Minnestiftelse

Aadland var opptatt av å gi barn sjansen til å bedre sin egen framtid. Derfor ønsker familien å knytte Karolines minne til å bedre barns fremtid.

– Familien har vært veldig opptatt av at arbeidet med å gi barn med utfordringer mulighet til å få seg en utdannelse. De vil danne en stiftelse som skal hjelpe barn i Nairobi i Kenya utdannelse, sa talsperson for familien, Bjørn Richard Johansen kort tid etter ulykken.

Kollegene har beskrevet Karoline som en 28-åring som hadde et genuint ønske om å hjelpe andre. Generalsekretær i Norges Røde Kors, Bernt Gudmund Apeland, sa tidligere at det er mange som savner henne.

– Karoline var bare 28 år gammel, men i dag er det tre store organisasjoner, Unicef, Leger uten grenser og Røde Kors, som sørger. Det sier noe om hvor dype spor hun har satt. Hun var et helt unikt menneske som kombinerte stor faglig dyktighet med et veldig stort hjerte, sa Apeland like etter ulykken.