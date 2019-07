Som så ofte før snakket Eiking om muligheten for å gå i brudd på tirsdagens etappe. Det var han glad for at han ikke gjorde.

– Det skjedde ikke det. Jeg snakket med de andre etterpå og sa «søren, vi kom ikke med». Da sa han ene lagkameraten min at «vi har jo ikke lyst til å dø heller». Han hadde et poeng synes jeg, for det var varmt nok i feltet. Bruddet fikk jo aldri mer enn cirka halvannet minutt, så de var sikkert helt kokt.

Han forteller at tirsdagen var en av av de varmeste han har opplevd.

– Det var sinnssykt, sinnssykt varmt. Det tror jeg var en av de varmeste dagene jeg har hatt i mitt liv, sier Eiking, mens han heller vann i ansiktet.

– Kroppen fungerer litt dårligere, og du blir litt slapp. Det er ganske likt for alle, men det sier seg selv at du er dårlige i varmen når du er fra Norge enn om du er fra Etiopia eller Spania. 45 grader stod det på computeren, så det var litt i meste laget, mener 24-åringen.

Han trillet i mål et drøyt minutt bak vinneren Caleb Ewan.

Skuffet Boasson Hagen

Alexander Kristoff ble beste nordmann på en niendeplass, mens Edvald Boasson Hagen endte som nummer 12. Det var han ikke spesielt fornøyd med.

– Jeg havnet bak. Det var litt vind, og jeg prøvde å vente. Jeg ble innesperret inne ved gjerdet. Det skulle jeg jo ikke gjort, men det er sånt som skjer i en spurt.

– Det var en utrolig varm dag, men jeg satt egentlig greit med og klarte å drikke bra. Det føltes greit, så det er surt å tulle bort en sånn sjanse, sier rudsbygdingen.

Han har nå som mål å komme i brudd på morgendagens noe mer kuperte etappe.

– Det er synd, når det ikke er flust av flere muligheter, men jeg må ta det som kan komme. Jeg skal prøve å komme i brudd i morgen, men det tror jeg det er mange som vil. Det er en av de siste relativt flate etappene.

– Hvis jeg kommer meg av gårde i brudd, og er i bedre form enn forrige gang jeg var det, kan det bli bra, men jeg lover ingenting før jeg er der, avslutter 32-åringen.

Sven Erik Bystrøm trillet i mål sammen med de beste etter å ha hjulpet Kristoff, mens Vegard Stake Laengen kom inn sammen med en gruppe drøyt to minutter bak. Amund Grøndahl Jansen kom i mål ett minutt bak vinneren.