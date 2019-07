Storbritannia har tilbrakt de siste årene i et politisk kaos, med en Brexit-avtale som til stadighet blir utsatt og en rekke utskiftninger av ministere. Tirsdag ble Boris Johnson valgt som ny statsminister, etter å ha slått motkandidat Jeremy Hunt i å bli det konservative partiets leder.

At han nå kan pryde seg selv med tittelen Storbritannias statsminister, hadde han liten tro på for syv år siden.

– De realistiske sjansene for at jeg blir statsminister er ikke større enn at hodet mitt blir avkappet av en frisbee, blir blind av en sjampanjekork, blir låst inne i en ubrukt fryser eller gjenfødt som en oliven, sa Johnson i 2012.

Onanist-dikt til presidenten

Johnson har figurert lenge i britisk politikk. Han har tidligere vært ordfører i London og utenriksminister for britene. Før politikken var han kommentator for flere aviser i Storbritannia.

Politikeren har ikke spart på kruttet når det kommer til sine politiske kolleger. I 2016 vant han en diktkonkurranse, da han skrev et dikt til Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan.

«There was a young fellow from Ankara,

Who was a terrific wankerer.

Till he sowed his wild oats, With the help of a goat,

But he didn’t even stop to thankera», lød diktet.

Omtalte Clinton som sadistisk sykepleier

Listen over fornærmelser stopper ikke med den tyrkiske presidenten. Han har blant annet kalt George W. Bush JR for en «skjeløyd krigshisser fra Texas».

I 2008 skrev Johnson at daværende presidentkandidat for Demokratene i USA, Bill Clinton, var en «sadistisk sykepleier med farget blondt hår og trutmunn».

Samme år, da Johnson tok del i en olympisk markering med Kina, var det supermakten sin tur.

– Hver eneste internasjonale sportsgren ble oppfunnet av britene. Jeg sier det med all respekt til våre kinesiske verter, som har vært helt ypperlige i ping-pong. Ping-Pong ble oppfunnet på engelske spisebord i det 19. århundret, og det het wiff-waff, sa han ifølge The Telegraph.

Solberg: – En vittig og morsom politiker

Statsminister Erna Solberg (H) omtaler Boris Johnson som en vittig og morsom politiker, ifølge DN.

– Først og fremst vil jeg gratulere ham med at han er valgt. Det å være statsminister i Storbritannia er et viktig verv, også for Norge. Vi har et sterkt og godt økonomisk samarbeid, og de er vår viktigste handelspartner, sier statsministeren.