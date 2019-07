Se avslutningen av den 16. etappen på TV 2 eller Sumo nå.

Dansken, som lå på niendeplass i sammendraget før dagens etappe, var involvert i en velt da det gjenstod om lag 25 kilometer av tirsdagens flate etappe.

Fuglsang tok av seg hjelmen, og kort tid etter kom nyheten om at han har brutt Tour de France.

– Det rapporteres om at han har satt seg inn i ambulansen, opplyser TV 2s kommentator Christian Paasche.

Etter en svært god vårsesong, var 34-åringen en av de store favorittene til å vinne den gule trøyen. Johan Kaggestad hadde Fuglsang som sin største favoritt før etapperittet.

Ting har imidlertid ikke gått på skinner for Astana-kapteinen. Han lå mer enn tre og et halvt minutt bak Steven Kruijswijk på tredjeplass, og fem og et halvt minutt bak ledende Julian Alaphilippe.

– I sykkel sitter det så langt inne å bryte Tour de France. Jeg har vært litt forkjemper for at noen passer litt bedre på. Vi har ikke noe reguleringer for eksempel for hvor varmt det kan være. Vi har sett ryttere som har slått hodet, og sjanglet seg videre på sykkelen. Der bør bare lag, lagkompiser, sportsdirektører og leger ta en pust i bakken, og si nok er nok, nå bryter vi. Det tror jeg har skjedd med Fuglsang nå, sier TV 2s ekspert Thor Hushovd.

Saken oppdateres.