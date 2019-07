Det opplyser statssekretær Tone Skogen i Forsvarsdepartementet.

– Forsvarsministeren ble i går ettermiddag, som en av flere europeiske forsvarsministre, kontaktet av sin britiske kollega og orientert om de fransk-britiske planene for å øke sikkerheten for skipsfarten i Persiabukta, sier hun til NTB.

Britene har varslet at Norge vil få mer informasjon om planene. Tidligere har regjeringen fått en henvendelse fra USA om et engasjement i Persiabukta for å bedre sikkerheten for internasjonal skipsfart.

Hvordan Norge skal svare, er under vurdering.

Den britiske utenriksministeren Jeremy Hunt skisserte mandag planer om en europeisk-ledet eskortetordning for å sikre skipsfarten i området.

Hunt understreket da at Storbritannia ikke stiller seg bak USAs linje om å legge «maksimalt press» på Iran.