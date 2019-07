En 46 år gammel mann som er dømt i samme sak som mulla Krekar fikk innvilget statsborgerskap i Norge i 2018. Han fikk dette til tross for at han var terrortiltalt i Italia.

Mannen er domfelt i samme sak som Krekar og fire andre. Italiensk politi mener 46-åringen tilhører det samme terrornettverket som Krekar.

Oppga feilinformasjon

Ifølge UDI har mannen huket av «nei» i søknaden om han var mistenkt, under etterforskning eller tiltalt i utlandet.

UDI har gått inn i saken etter at Jan Tore Sanner (H) ba UDI om å redegjøre for saken.

– Det fremstår slik at UDI har gitt statsborgerskapet på uriktige og ufullstendige opplysninger, som følge av at personen selv har tilbakeholdt vesentlige opplysninger. Dette gir grunnlag for at UDI kan vurdere tilbakekall av stasborgerskapet. Det opplyser UDI i en pressemelding.

Sanner åpner for å fjerne statsborgerskap

Stortinget har bedt Kunnskapsdepartementet om å avvente alle saker som omhandler tilbakekalling av statsborgerskap.

Kunnskaps- og integreringsminister, Jan Tore Sanner, endrer nå instruksen slik at saker som angår grunnleggende nasjonale interesser ikke stoppes av at saker er satt på vent.

– Jeg tar redegjørelsen fra UDI til orientering. Jeg registrer særlig at de mener det her er grunnlag for å opprette en sak om tilbakekall av statsborgerskap. Vi har bedt UDI om en mer utførlig redegjørelse, herunder om denne saken skulle vært forelagt departementet på grunn av grunnleggende nasjonale interesser og utenrikspolitiske hensyn, sier Sanner i en pressemelding.

Sjekker terrorliste

På generelt grunnlag opplyser UDI at de vurderer saker som berører nasjonale interesser og utenrikspolitiske hensyn i alle søknader om norsk statsborgerskap.

– Det er et konkret vilkår som alle saksbehandlere må ta stilling til før vi eventuelt innvilger, skrev Øystein Tonstad Leknes i UDI en epost til TV 2 da saken om statsborgerskapet ble kjent for fire dager siden.

Blant annet blir det sjekket hvorvidt personer som søker om statsborgerskap står på EUs terrorliste.

– Hvis en person med norsk og et annet statsborgerskap viser framferd som er sterkt til skade for Norges vitale interesser, kan personen miste det norske statsborgerskapet ved dom, sier Leknes.