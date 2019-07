Totalt må syv demonstranter møte i Oslo tingrett i september.

Årsaken er at de ikke har betalt foreleggene de ble ilagt av politiet under demonstrasjonen 24. mai i år.

Demonstrantene limte seg fast i Norges Bank og blokkerte inngangen, mens de krevde at Oljefondet trekker seg ut av all kullvirksomhet.

Maling på vinduer

Politiets operasjonsleder Tor Jøkling uttalte den gangen at demonstrasjonen ikke var varslet.

– Vi fikk en grei dialog med demonstrantene. Med litt neglelakkfjerner klarte man å løse opp limet. De som var på utsiden, fikk tildelt et område der de kunne stå, sa han.

Under demonstrasjonen ble det også sprayet en form for maling på vinduene. Det er ikke kjent om Norges Bank har anmeldt dette skadeverket.

I forelegget til en av aktivistene står det at hun nektet å flytte seg til tross for pålegg fra politiet, og at hun derfor måtte bæres ut av Norges Banks lokaler. Hun er siktet for å forstyrre fred og orden, samt å ikke rette seg etter politiets pålegg.

Forelegget er på 15.000 kroner, men vil i retten bli økt til 18.000.

Voksende organisasjon

Organisasjonen Extinction Rebellion er i stor vekst og har markert seg med en rekke demonstrasjoner i flere land den siste tiden.

Den ble opprettet i Storbritannia, der 1.151 personer tilknyttet gruppen må møte i retten i juli og august.

Extinction Rebellion sier de bruker ikkevoldelig sivil ulydighet til å fremme sitt budskap. Målet er å presse regjeringer i flere land og andre mektige institusjoner til å erklære unntakstilstand for klimaet.

I London har de blant annet lammet kollektivtrafikken under sine demonstrasjoner, og politiet mener protestene har rammet over en halv million mennesker.

I Norge har Extinction Rebellion – i tillegg til demonstrasjonen ved Norges Bank – markert seg med å avbryte et stortingsmøte. I begynnelsen av juni ropte de fra galleriet i stortingssalen og sørget for at debatten måtte innstilles, mens politiet fikk dem ut av lokalet.

Sju personer som ble pågrepet i forbindelse med aksjonen har til sammen fått 118.000 kroner i bot. For fire av dem inkluderte beløpet også aksjonen hvor de limte seg fast til Norges Bank.

25 kulturpersoner og akademikere sluttet seg i mars til Extinction Rebellion Norge sin opprørserklæring gjennom en kronikk i Aftenposten.