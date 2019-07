Kristoff sjanseløs da Ewan tok sin andre etappeseier

Med det tok Lotto Soudal-rytteren sin andre etappeseier i årets Tour. Ewan lå et godt stykke bak fronten inn på oppløpet, men der var han den klart raskeste, til tross for at han måtte manøvrere seg forbi Maximiliano Richeze.

– For å være ærlig følte jeg meg skikkelig dårlig i dag. Jeg tror varmen virkelig tok meg, og jeg slet, men jeg hadde ekstra motivasjon i dag, siden datteren og kona mi er her. Jeg er glad jeg kunne vinne for dem, sier vinneren i seiersintervjuet.

– Jeg falt lenger bak inn på oppløpet enn jeg ønsket, så jeg måtte virkelig gå for det og begynne å spurte før de andre. Det funket.

– Han er den kjappeste mannen i feltet i øyeblikket, det er ingen tvil om det, sier Johan Kaggestad.

Den gamle spurtkanonen Thor Hushovd var imponert over det han så av Ewan.

– Han er den som tør å åpne ballet. Han sitter på hjulet til Kristoff 250 meter før mål, så bare smeller han til. Han ligger tett på de andre hele veien, og vinner en overlegen spurt. De andre ser litt tunge ut, sier TV 2s sykkelekspert.

Skuffet Kristoff

Alexander Kristoff lyktes med å få hjulet til Peter Sagan inn på oppløpet, men ble til slutt nummer ni. Edvald Boasson Hagen ble nummer 12.

– Det var beina på slutten. Det var stokk stivt og beina var ikke god nok de siste 300 meterne, sier Kristoff til TV 2.

Kristoff hadde selv pekt ut den siste rundkjøringen som et avgjørende punkt i løypa.

– Jeg følte jeg kom meg der jeg skulle, men det var ikke nok sprut. Så sånn sett er jeg ikke fornøyd med spurten. Men føler jeg klarer å gjøre forarbeidet greit.

– Jeg er litt skuffet, men jeg fryktet at det skulle bli litt sånn. Når man er alene da er det vanskelig å få det til.

32-åringen sier han ikke føler seg helt i toppform.

– Jeg føler meg ikke helt hundre prosent. Jeg er ikke langt unna, men jeg kjenner at jeg ikke er helt på samme nivå som jeg var i klassikerne. Det er jo litt min egen skyld også, men igjen, jeg har jo prøvd å komme meg i form. Men i fjor følte jeg meg bedre her i touren og da var jeg ikke så veldig bra i klassikerne, så det har kanskje litt sammenheng og.

– Hva mener du med at det er din egen feil?

– Nei, jeg føler at det er vanskelig å få formen inn i juli. Jeg har ikke klart det så veldig ofte. Jeg skal ikke si jeg er i dårlig form, jeg kommer meg jo igjennom og man må være i bra form for å klare det, men jeg føler jeg mangler den siste gnisten.