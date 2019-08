Gikk i kjelleren etter alvorlig kreftsykdom

Søndag avslutter Steinar Albrigtsen (62) Notodden Bluesfestival med sin første store konsert etter at han i mai i fjor fikk en alvorlig kreftdiagnose. Etter å ha kjempet for livet i ett år, ser legene nå lysere på situasjonen.

– Jeg har fortsatt kreftceller i kroppen, men det er stabilt. Jeg fikk et spørsmål fra legene om jeg var villig til å leve med en uavklart situasjon, og da måtte jeg bare si at jeg har jo ikke noe alternativ, sier en åpenhjertig Albrigtsen til «God sommer Norge».

Ondartet kreftsvulst

Artisten forteller at han hadde gått og hanglet i noen år før han til slutt oppsøkte lege. Etter flere undersøkelser fant legene en svulst i magen, og Albrigtsen fikk beskjeden alle frykter å få, at han var rammet av ondartet kreft.

– Når du får en sånn beskjed får du en «ut av kroppen»-opplevelse. Du tenker «nei, det kan ikke stemme. Det må være feil». Det er jo «alle andre» som får kreft.

62-åringen gjennomgikk stråling og cellegift-behandling på Radiumhospitalet i fjor sommer mens han ventet på en omfattende kreftoperasjon.

– Jeg måtte holde meg i skyggen, ellers ville jeg fått forbrenning på grunn av strålingen. Så ser du folk som går rundt der og bare er så glad i livet. De tenker ikke på at de en gang kanskje kommer til å få en alvorlig sykdom og dø. Man sitter inne i sin egen boble og tenker, sier han.

HOLDT MOTET OPPE: Steinar Albrigtsen på Radiumhospitalet en uke etter kreftoperasjonen. Med stokk og marokkansk antrekk holdt artisten stilen og motet oppe under den vanskelige sykdomsperioden. Foto: Privat.

Kona steppet inn

Den planlagte sommerturnéen med sin mangeårige makker Jørn Hoel måtte avlyses, og kona Monika Nordli (41) steppet inn som vokalist istedenfor sin kreftsyke ektemann på svært kort varsel.

– Det var voldsomt å skulle gjennomføre konsertene, og jeg tenkte mange ganger at «dette klarer jeg ikke». Jeg var veldig lei meg og bekymret for ham, og hadde et behov for å være sammen med ham så mye som mulig. Samtidig tenkte jeg at jeg bare måtte gjøre det. Skulle Steinar gå gjennom det han gjorde, så måtte jeg klare dette. Det gikk jo, det, sier Nordli til «God sommer Norge».

– Det var et sjokk for oss begge. Det er som at tiden står stille. Jeg ble vel litt iskald, og tenkte at «nå må jeg være sterk». Jeg er realistisk og praktisk anlagt så jeg måtte ha noe å holde på med, og da kunne jeg avlaste ham med det praktiske. Det hjelper, for da har man noe man må gjøre, legger hun til.

Infeksjon i operasjonssåret

I oktober ble Albrigtsen kreftoperert. På grunn av en infeksjon i operasjonssåret ble artisten liggende på Radiumhospitalet i en måned.

– Det var jævla kjipt. Heldigvis kom kona mi hver eneste dag med mat og selskap. Du blir litt innestengt i deg selv. Alle pårørende spør «hvordan går det?», og så blir man lut lei av å høre det også. Selv om det er hyggelig at folk bryr seg så blir man den syke personen som det er synd på, forteller 62-åringen.