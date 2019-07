Nå kan din video åpne God sommer Norge

Send inn din video: KLIKK HER

Mandag 29. juli klokken 20:00 er God sommer Norge i gang.

Charter-Svein er klar for å starte Norgesferien sin, og vil hjelpe til der det trengs. Vita og Wanda gleder seg til å vise fram litt festivalmote, mens Vår Staude varmer opp til en uke som reisereporter. Årets første programlederpar, Petter Pilgaard og Katarina Flatland, gleder seg også masse til første sendeuke.

Men det er en ting som foreløpig gjenstår.

Det er nemlig: Hvordan skal programmet starte?

Skal introen starte på stranda, på fjellet, i en stue, på lekeplassen, på kjøpesenteret eller i den lokale iskiosken?

Trolig sitter du, tante eller naboen med løsningen på det problemet.

Så slå på mobilkamera. Hent en fremmed. Hyr inn en venn. Besøk bestemor. Utforsk selfiemodus. Vi er klare for å ta imot akkurat din video.

Dette skal videoen inneholde

Lurer du på hva videoen må inneholde? Da er listen under perfekt for deg.

Husk å ha mobilen eller kameraet på skakke, slik at du filmer i breddeformat. Alle introene skal vise en aktivitet. Hvilken aktivitet er helt opp til deg. Det kan være alt fra bading, is og ferie til jobblunsj i regnet. Kanskje skal du stupe ned i et basseng? Film situasjonen, og så kan du filme at du sier velkommen til programmet etterpå. Du skal introdusere programmet ved å si: «Velkommen til dagens episode av God sommer Norge», «Dette er dagens God sommer Norge», «La meg få presentere God sommer Norge» eller noe liknende. Det viktigste er at du ønsker velkommen til programmet på en sommerlig og glad måte. Filmklippene bør være mellom 10 og 20 sekunder. Det er en helt perfekt lengde, og klipp i denne lengden vil bli prioritert. Fyll ut skjema og last opp filmklippet ditt HER.

Og trenger du litt inspirasjon for å komme i gang, kan du se på de to forslagene øverst i saken – videoen viser to sjarmerende introer.