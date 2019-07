Tottenham-stjernen kan hentes på «billigsalg» – men fristen går ut i morgen

– Her har man en handel som er veldig enkel og klar. For 25 millioner pund så er spilleren din. Da hadde man sluppet den utrolig langtekkelige prosessen som de er igang med for å hente Maguire, og man hadde også sluppet å betale overpris.

Wikestad tror Ed Woodward og Manchester United fortsatt har Alexis Sánchez-avtalen friskt i minnet når de nå virker å skygge unna Alderweireld.

– Sánchez-avtaken ødela ekstremt mye for dem. Det ser man på lønningene de må betale nå for David de Gea og andre. De blåste mye av lønnsstrukturen sin på Alexis Sánchez, og det lider de under.

På onsdagens pressekonferanse i Shanghai bekreftet Ole Gunnar Solskjær at Manchester United jobbet med å hente flere forsterkninger.

– Jeg tror på disse spillerne og jeg er sikker på at vi kan gjøre det bra. Men vi tenker kortsiktig og langsiktig, og når vi jobber med mulige signeringer betyr det at vi har funnet noe som kan forbedre oss. Vi får se hva som skjer.

Var kaptein mot Juventus

Det kan derfor virke som om Alderweireld blir værende i Nord-London, i hvert fall én sesong til. Søndag var han kaptein da Tottenham slo Juventus 3-2 i en treningskamp i Singapore.

– Fokuset mitt er på å spille fotball. Alt kan skje kjapt, men jeg fokuserer kun på Spurs og å bli klar for en ny sesong, sa belgieren etter kampen.

– Jeg tror manageren vet at jeg dedikerer meg selv til klubben og laget, men du vet aldri i fotball. I en kamp som mot Juventus var jeg kaptein - det viser at manageren har tillit til meg og at jeg har den rette innstillingen.

En av grunnene til at klubber vegrer seg mot å hente Alderweireld kan være 30-åringens skadehistorikk. For to sesonger siden var han ute i over fire måneder med en hamstring-skade, og han har også hatt en kneskade under sin tid i Tottenham.

Forrige sesong var han imidlertid skadefri og spilte nærmest rubbel og bit for Mauricio Pochettino i en sesong Tottenham kom helt til Champions League-finalen.

Tror Alderweireld blir værende minst én sesong til

Wikestad avviser ikke muligheten for at belgieren også kan ende opp med å forlenge med Tottenham.

Kommentator Kasper Wikestad i TV 2. Foto: Daniel Sannum Lauten, TV 2

– Tottenham har prøvd veldig lenge på å forlenge kontrakten, men det virker som om Alderweireld er ute etter en virkelig lukrativ avtale. Det er en sjanse for at han blir værende. Men jeg tror Tottenham må blø litt for å beholde ham.

Da anser han muligheten større for at midtstopperen blir én sesong til før han drar gratis. Wikestad tror Tottenham vil foretrekke det fremfor de snaue 270 millioner kronene de kan tjene nå.

– Jeg tror at de ikke har noe imot det, og da har de ett år på seg til å overbevise ham om å bli også. Det har vært Tottenhams hemsko, men også deres styrke at de har hatt en så stringent lønnsstruktur. Jeg tror ikke de vil risikere å ødelegge balansen i laget for å forlenge med Alderweireld.