Det ser ikke ut til at BMW gjør noe halvveis når de endelig har lansert sin største bilmodell.

Vi snakker om det nye SUV-flaggskipet X7. Dette er bilen som spiser en rekke av konkurrentene til frokost. Faktisk får den også konsernbror X5 til å fremstå nesten puslete i forhold. Så stor er den.

Egentlig er det på høy tid at BMW entrer dette segmentet. Ikke bare har Mercedes med sin GL/GLS regjert her uten konkurranse fra BMW i over 13 år, men markedet er også i sterk vekst.

Globalt forventes det at salget av de virkelig store og luksuriøse SUV-ene vil vokse med rundt 70 prosent de neste årene.

Hva er dette?

Det har ligget i kortene en god stund, men det var først i fjor at BMW viste oss nye X7 for første gang.

Bilen er først og fremst ment for det amerikanske markedet, og bygges også i USA. Men det betyr ikke at X7 er mindre velkommen til Norge av den grunn.

Ettersom nykommeren har mye til felles med 7-serie, er det ikke overraskende komfort, luksus og plass som står i høysetet hos X7.

Nå har vi endelig testet høvdingen – og du verden for en bil dette er…

Denne grillen er mildt sagt omdiskutert. Om den er diirekte fin? Kanskje ikke, men vi klarte faktisk å venne oss til den...

Hvordan er den å kjøre?

Komfortabel! Nye X7 er nesten overraskende komfortabel, og det er tydelig at BMW har prioritert dette området foran knivskarpe kjøreegenskaper. Det er naturligvis fullt forståelig.

Ordet storbilfølelse får en ny dimensjon i BMW-sammenheng etter vårt møte med X7. Bilen er virkelig gigantisk, og du føler deg enkelt og greit konge på veien. X7 er bilen som får Volvo XC90 til å fremstå som en småbil i forhold – det er helt sant! Vi testet nemlig sistnevnte uken etter – og forskjellen var stor.

Med X7 bruker du omtrent hele veien du betaler for.

Luftfjæring, sammen med et kamerabasert system som tilpasser demperne, bidrar til den nydelige komforten vi opplever langs veien. I tillegg er det nesten ikke støy inne i kupeen, som underbygger luksusen om bord.

Selv om bilen trives best i komfort, leverer den samtidig relativt gode kjøreegenskaper dersom du av en eller annen grunn ønsker å pushe litt gjennom svingene. Men igjen, X7 er ikke denne bygd for den slags, noe som merkes på vekta. Her klarer selv ikke BMW å skjule at bilen veier nesten 2,5 tonn.

BMW X7 blir en drøm av en familiebil

Finest utenpå eller inni?

Hvis vi skal begynne på utsiden, er det ingen overraskelse at det er frontpartiet som har fått mest oppmerksomhet på X7.

Dessverre har ikke all oppmerksomheten vært av det positive slaget heller. Det er mye på grunn av den fantastisk store grillen – som virkelig dominerer. Vi må innrømme at det tar noe tid før den bever-lignende fronten synker inn på oss. Men etter en uke bak rattet i X7, venner man seg faktisk til den.

X7 er stor og ruvende, noe den absolutt ikke legger skjul på. Like pen og velproporsjonert som X5 syns vi ikke den er, men igjen er det noe med helheten som gjør den tøff å se på. I tillegg er det helt klart SUV-en som skiller seg mest ut i klassen.

BMW X7 leveres standard med blant annet BMW Live Cockpit – med digital instrumentering, luftfjæring, skinnseter, tredelt panoramasoltak, ambient interiørbelysning, firesoners klima, og nøkkelfri betjening.

På innsiden er det veldig typisk BMW. Vi savner noe nytt og mer «spenstig». Sammenlignet med flere av konkurrentene, synes vi interiøret er en smule kjedelig. Men når det er sagt, fungerer det veldig bra!

BMWs Live Cockpit Professional er enkelt i bruk og styres via det GODE og gamle menyhjulet. Skjermen på 12,3 tommer en sylskarp og gjør for eksempel parkeringen latterlig enkel, så lenge bilen er utstyrt med parkeringsassistent. Med en rekke kameraer og 3D-visning av bilen, er BMW helt i front på dette området.

Interiøret før øvrig er delikat og behagelig. Også er det noe med følelsen av å sitte såpass høyt, samtidig som du ser det store panseret rett foran deg. X7 leverer utvilsomt en helt spesiell og behagelig kjørefølelse.

Luftfjæringen gjør det mulig å senke/øke bakkeklaringen med 40 millimeter fra nullpunktet.

X3: En stor bilsuksess har blitt helt ny

Hvordan er plassen?

Får du ikke plass til sakene dine her, har du et alvorlig problem.

X7 er måler over fem meter i lengderetning, den er to meter bred og 1,8 meter høy. Sammenlignet med nye BMW X5, er den dermed 22,9 cm lengre og 6 cm høyere, mens bredden er relativt lik.

Vår testbil har sju seter. Her kan alle justeres individuelt og selvfølgelig elektrisk. For eksempel kan passasjerer i midtraden justere både lengde og vinkel på ryggen, i tillegg til at det finnes en max-knapp – som sikrer maksimal seteplass.

Dersom du legger ned både andre og tredje seterad (via et enkelt knappetrykk) – får du et gigantisk bagasjerom. Faktisk rommer det 2.120 liter, altså nesten nok til å frakte en Golf baki der…

Med andre seterad oppe, tar bagasjerommet forresten 750 liter. Det er slett ikke dårlig, det heller. Så ja, her kan du trygt legge ut på tur med hele familien, inkludert svigermor, uten å bekymre deg.

Med setene nede sluker bagasjerommet 2.120 liter.

BMW-sjef: – Dieselmotoren er med oss i minst 20 år til

Går den bra?

I første omgang leveres X7 med tre ulike motoralternativer, alle med seks sylindere på rekke. 40i på 340 hk, 30d på 265 hk – og råskinnet M50d som byr på hele 400 hk.

Vi kjører 30d – som vi mener er det mest fornuftige alternativet. Faktisk er det helt opplagt å velge X7 med dieselmotor. Da får du kreftene helt fra bunn, i tillegg til at forbruket holdes på et overkommelig nivå. Oppgitt forbruk er 0,82 liter/mil – noe vi fint klarer gjennom testperioden.

BMW er gode på materialvalg og opplevd kvalitet.

Det som er ekstra deilig med dieselmotoren, er at forbruket ikke øker dramatisk dersom du bruker høyrepedalen mer aktivt…

30d-motoren yter 265 hk og 620 Nm. Det er mer enn nok for de fleste, selv om motoren ikke gir noe gigantisk overskudd på en stor bil som X7. Skal du virkelig sikre deg maks moro bak rattet, velger du M50d.

Likevel: 30d-motoren fungerer bra. Samspillet mellom Steptronic-kassen på åtte trinn er perfekt, dessuten er lyden overraskende tøff.

0-100 km/t tar 7 sekunder, men det føles kjappere i X7. At hele bilen setter seg over bakhjulene under akselerasjon, forklarer nok mye av det.

M1 startet et stort eventyr for BMW.

…og konklusjonen er?

BMW kommer sent, men godt til det luksuriøse SUV-selskapet. I det store og hele er det fint lite å sette fingeren på. Her er det kun snakk om detaljer, for bilen er en drøm å kjøre.