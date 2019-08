Dersom du planlegger å selge den brukte bilen din, er du i godt selskap. Hvert år er det nærmere 500.000 bruktbiler som skifter eier her i landet, alt fra nesten nye biler til ærverdige veteraner. Nesten halvparten av disse eierskiftene skjer ved privat kjøp. Resten fordeler seg noenlunde likt på merkeforhandlere og rene bruktbilforhandlere.

Alt går ikke alltid som planlagt når brukte biler skifter eier. Det viser tall fra Forbrukerrådet, der bruktbilsalg fortsatt er den største enkeltårsaken til klagesaker.

Kilometer-juks

Det er mange grunner til at folk klager etter bruktbilkjøp. Mest vanlig er nok tekniske problemer – at bilen viste seg ikke å være i så god stand som selgeren påsto. Dette henger ikke så sjelden sammen med juks med kilometerstanden, og det er massevis av eksempler på biler som kan ha tilbakelagt det dobbelte eller mer av den kilometerstanden som oppgis ved salg.

Fire av ti droppet kontrakt

En annen klageårsak som dessverre er alt for vanlig, er at bilen har heftelser som selgeren ikke opplyste om da handelen ble inngått. Mange er dessverre ikke nøye nok med å sjekke dette selv i løsøreregisteret i Brønnøysund.

Til tross for alt dette, viste undersøkelser for få år siden at hele fire av ti lot være å skrive kontrakt da bruktbilen ble kjøpt.

– Ja, det er et beklagelig faktum at mange forbrukere i bruktbilmarkedet ikke formaliserer sitt kjøp. Bilsalg er en kategori med høyt klagenivå, og i Finn jobber vi mye med å bidra til en bedre og tryggere markedsplass for bil, sier Eirik M. Håstein, produktdirektør motor.

Nå kan oppkjøpere by på bilen din

Antallet øker kraftig

– Vi introduserte i 2018 en digital kontrakt som kan benyttes i forbindelse med bruktbilsalg. Det første året benyttet ca. 6 prosent seg av denne kontrakten. Den trenger i utgangspunktet bare signatur – ellers er alt ferdig utfylt fra annonsen for den aktuelle bilen. Noen elementer kan selvsagt justeres, som for eksempel prisen.

Så langt i 2019 har nesten 13 prosent benyttet seg av denne kontrakten når de selger eller kjøper bil, og antall kontrakter øker kraftig hver eneste måned, forteller Håstein.

– Det ble 3.500 kontrakter i juni måned i år, noe som var 78 prosent høyere enn i samme måned i fjor.

Bedre å sjekke for mye!

– Den sterke økningen understreker klart betydningen av å tilby en enkelt tilgjengelig kontrakt. Vi er dessuten svært fornøyde med at vår kontrakt nå også er godkjent av Forbrukerrådet.

– Hva gjør dere for å få folk til å benytte seg av kontrakten?

– Vi har i lang tid understreket hvor viktig det er å formalisere bilsalg/kjøp med kontrakt, blant annet gjennom nyhetsbrev. Folk er alt for naive og godtroende. Kontrakt bør alle skrive. Uten kontrakt er man i praksis rettsløs. Derfor bør man alltid vurdere nøye hvem man handler med. Det er bedre å sjekke for mye enn for lite.

– Dersom flere bruker kontrakt ved bruktbilhandel, kan det høye konfliktnivået senkes, mener Eirik M. Håstein i Finn.no Foto: Finn.no

Kan senke konfliktnivået

– Vi minner derfor hele tiden brukerne våre om hvor viktig det er å sjekke ting og passe på før det er for sent. At kontrakten medfører 30 dagers gratis forsikring av bilen hos If er selvsagt også en gulrot som betyr litt for mange, forteller Håstein.

– Dersom alle benyttet seg av en klar kontrakt ved omsetning av brukte biler, ville det også bli langt færre klagesaker. Kontrakter er derfor et viktig verktøy for å redusere konfliktnivået på dette området, slutter han.

Skal gjøre det tryggere å selge bruktbil

Forbrukerrådets sjekkliste for bruktbilkjøp 1. Skriv kontrakt. En skriftlig avtale beviser hva som er avtalt. Benytt gjerne Forbrukerrådets kontakt, og ta vare på annonsen for bilen.

2. Sjekk kilometerstand, årsmodell og EU-kontroll. Dette sjekker du hos Statens vegvesen.

3. Sjekk om det er gjeld knyttet til bilen. Dette sjekker du enklest hos Brønnøysundregistrene – brreg.no Ta vare på utskriften, slik at du kan. dokumentere at du har vært i god tro dersom det oppstår problemer i ettertid.

4. Sjekk om årsavgift er betalt. Årsavgiften er fra 2018 en del av bilforsikringen.

5. Sjekk at den som selger bilen også er eier av den. Selgers legitimasjon må stemme med navnet på bileieren i vognkortet. Betaler du til en som ikke eier bilen, risikerer du å miste både bil og penger! Send SMS til 2282 og skriv REGNR foran registreringsnummeret på bilen, så får du beskjed. Tjenesten koster tre kroner.

6. Sjekk tilstanden på bilen. Be om prøvekjøring, og få gjort en test hos et godkjent verksted. Bruk gjerne tilstandsrapport som er utarbeidet av Forbrukerrådet og Norges Bilbransjeforbund.

7. Sjekk om det er garanti på bilen. Dette kan gi deg for eksempel forlenget klagefrist eller gratis reparasjon. Forutsetningen for at garantien skal gjelde, er at tidligere eier har fulgt vedlikeholdsprogrammet for bilen.

