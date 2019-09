Norges mest solgte bil er bruktbilen. For hver nye personbil som registreres, er det rundt tre brukte biler som skifter eier. I dag er dette markedet kanskje mer turbulent enn noen gang, og det er svært uforutsigbart hvilken type bil – eller hvilket fremdriftsalternativ – som er mest salgbart fra dag til dag.

En biltype som kan være svært etterspurt på bruktmarkedet i dag, kan være stein død i morgen – og vice versa.

– Det er også store geografiske forskjeller, bekrefter Eirik M. Håstein overfor Broom.

Han er produktdirektør motor i Finn.no, som er landets desidert viktigste omsetningskanal for brukte biler.

– Ja, det er til dels svært markante forskjeller fra landsdel til landsdel, legger han til.

Diesel fortsatt favoritt for mange

– Vi gjorde nettopp en undersøkelse som viste at det i Trondheim er 52,9 prosent søk etter dieselbiler, mens bare 14,8 prosent er på jakt etter elbil. Tilsvarende tall for Oslo, viser at i hovedstaden var det nesten dobbelt så høy andel søk etter elbil – 27,4 prosent – mens bare 23,4 prosent jaktet på dieselbil, forteller han videre.

– Er elbilen fortsatt først og fremst et byfenomen i Norge?

– Ja, slik ser det ut, og først og fremst gjelder nok dette for Oslo-området, sier Håstein.

Selv om diesel nesten er å regne som et skjellsord i Oslo, skal man ikke reise langt ut fra hovedstaden før holdningene endrer seg betydelig. I bygde-Norge, og ikke minst nordover i landet, er dieselmotoren fortsatt en sterk favoritt for svært mange.

– Forskjellene er til dels store fra landsdel til landsdel, sier Eirik M. Håstein i Finn.no Foto: Finn.no

Store forskjeller

Med store avstander byr denne motortypen fortsatt på mange fordeler som veier tungt for folk. Når man kjøper en ny dieselbil i dag med Euro 6 og AdBlue er heller ikke de helseskadelige NOx-utslippene noe tema lenger.

Forhandlere Broom har snakket med både i Midt-Norge, Nord-Norge, på Vestlandet, Sørlandet og indre østland har heller ingen problemer med å omsette brukte dieselbiler.

Eirik M. Håstein kan fortelle at Finn noterte omtrent like mange biler i løpet av første halvår i år som i samme periode i fjor – 242.000 mot 243.000 biler.

Ikke nødvendigvis så enkelt

Da salgstallene for elbiler for alvor tok av, ble det nesten umulig å selge små og mellomstore bruktbiler med dieselmotor i Oslo-området. Samtidig fortalte forhandlere Broom snakket med om fortsatt godt salg av brukte dieselbiler i distriktene, eksempelvis i Nord-Norge, Trøndelag og indre deler av Østlandet. Enkelte forhandlere selger mer enn de klarer å skaffe av nyere bruktbiler med dieselmotor.

Nå gjør for alvor første generasjon elbiler sitt inntog i bruktbilhallene, og med den begrensede rekkevidden disse modellene har i forhold til dagens elbiler, er ikke nødvendigvis dette helt enkelt.

Grafen viser at det i dag fortsatt er flest søk på Finn.no etter dieselbiler, tett fulgt av bensinmodeller. (Kilde: Finn.no)

Ned 5 - 10 prosent

– Er disse bilene nå ekstra tunge å bli kvitt?

– Første generasjon elbiler lar seg fortsatt greit selge, men til en redusert pris. Vår erfaring er at det fort er et solid prutningsmonn på disse bilene i dag, spesielt mellom private, sier Eirik M. Håstein.

– Hvor mye må man regne med å gå ned?

– Dette har jeg ikke konkrete tall på, men jeg ville gjette på 5 – 10 prosent ekstra prisavslag, sier han.

