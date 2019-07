Helt siden artisten A$AP Rocky ble arrestert onsdag 3. juli, har mediastormen rundt rapperen skapt overskrifter verden over.

Flere kjendiser har tatt til motmæle mot arrestasjonen.

Rapperen Tyga har boikottet Sverige, mens ekteparet Kardashian West har uttrykt sin store misnøye.

President Donald Trump har til og med ringt den svenske statsminister Stefan Löven.

Nå tar moren til Rakim Mayers, som er rapperens egentlig navn, bladet fra munnen.

– Jeg er sint, jeg er lei meg og jeg har det forferdelig dårlig. Jeg er redd for han, sier moren Renee Black (57) til Expressen.

Stor støtte

Hun har møtt stor støtte etter varetektsfengslingen av sønnen, spesielt fra bydelen Harlem på Manhattan hvor Mayers vokste opp, men flyttet ifra etter broren til rapperen ble skutt og drept.

– Slipp våre gutter fri. La disse unge mennene komme hjem. Glem denne situasjonen. Dette er en helt unødvendig sak. De prøver å bygge en sak, når det ikke er noen sak. Alt finnes jo på film, sier moren avisen.

– De forsøkte jo å unngå denne situasjonen, men de ble fremdeles forfulgt og trakassert. Du vet, kast bort denne saken og kast den i søpla. For det er hva det er. Søppel, konstaterer moren videre.

Sjokkert over arrestasjonen

Da moren ble kjent med situasjonen, som utspilte seg etter sønnen hadde opptrådt på den svenske hiphop-festivalen «SMASH», ble hun sjokkert.

– Min sønn meldte seg til politiet og det endte med frihetsberøvelse. Det er helt sykt. Han ble fengslet og gjerningsmannen går fri. Hvordan er det rettferdig, sier moren overfor Expressen.

På mandag ble det nemlig kjent at anmeldelsen mot sakens voldsoffer, som livvakten hadde ført, ble henlagt.

På fredag 19. juli begjærte påtalemyndighetene at rapperen må holdes i varetekt i ytterligere en uke, og at et nytt rettsmøte vil bli holdt på torsdag 25. juli.