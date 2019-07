Etter å ha løpt inn til årsbeste og ny europeisk rekord, med tiden 47.12, på 400 meter hekk i London har Warholm signert en sponsoravtale med Puma.

– Jeg kommer til å være enda mer sulten neste sesong inn mot OL i Tokyo. Spesielt med denne avtalen. Jeg skal være «Forever faster», sier Karsten Warholm og fortsetter:

– Jeg har høye forventninger til dette selskapet. Det var viktig for meg å føle kjærlighet fra selskapet og det følte jeg fra Puma. Det er viktig for meg å ha en connection til selskapet og være med å skape det beste laget her.

– Det Karsten gjør er veldig veldig unikt. Vi signerer ham som en verdensklasseutøver. Han kan bli en stor global stjerne, sier Pumas administerende direktør i Norge, Bjørn Gulden.

Fikk spesiell hilsen fra City-manageren

Under pressetreffet fikk Karsten Warholm hilsener fra kjente profiler som Usain Bolt, Pep Guardiola og Thierry Henry.

– Velkommen til Puma-familien og vi er glad for å ha deg med på laget. Vi får få deg over til Manchester på en kamp, enten i Champions League eller Premier League, sa Manchester City-manageren i videohilsenen til Warholm.

– Jeg er starstruck. Jeg skal fortsette å trene og er veldig stolt, sier Warholm under pressemøtet i Oslo.

Etter det TV 2 forstår så har Warholm fått en avtale som både sikrer han en god lønn, samt at han blir en høyt prioritert utøver i form av spesialisering av utstyr - og da spesielt sko som blir regnet som det viktigste arbeidsredskapet til en løper.

SPESIALSKO: Her er skoene til Karsten Warholm fotografert under et presseevent med Puma i Oslo. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Jeg har stor tiltro til den prosessen og at vi får være med å påvirke det. Så det tror jeg blir bra. Pumas motto «Forever faster» treffer han midt i hjerterota. Det det handler om, man skal aldri si seg fornøyd og man skal alltid jakte utvikling. Skal aldri være redd for å bli slått, skal bære være redd for å ikke utvikle seg, sier Warholms trener Leif Olav Alnes til TV 2.

– Jeg er veldig glad for denne avgjørelsen, men jeg har ikke noen behov for å si noe mer om avtalen.

Warholm selv mener han kan satse enda hardere med sin nye sponsoravtale.

– Det er fint å ha et selskap i ryggen som vil være der uansett hvordan det går. Det er Puma. Det gjør at jeg kan satse enda hardere, sier han.



– En av tidenes beste atleter

En annen som deltok på pressekonferansen var den tidligere britiske hekkeløperen Colin Jackson, som kom med lovord om 23-åringen fra Ulsteinvik.

– Det er sykt å tenke på at dere i et land med fem millioner innbyggere har sannsynligvis en av tidenes beste atleter, sier Pumas Colin Jackson.

– Det han skal gjøre fremover er ekstremt spennende.

Briten Jackson er dobbel verdensmester og fire ganger europamester på 110 m hekk.