Det har allerede gått sju år siden Volvo lanserte kompaktbilen V40. Den hadde verdenspremiere under den store bilmessen i Genève tilbake i 2012.

Her gikk Volvo hardt ut. Med V40 ønsket svenskene å konkurrere mot de tyske merkene i premiumklassen.

Mottakelsen av nykommeren var umiddelbart svært positiv, og vi i Broom omtalte V40 som årets viktigste bilnyhet den gang.

Tøffere design, viktig teknologi og økt opplevd kvalitet, er noen av faktorene som har bidratt til V40 sin suksess. Siden premieren i 2012 har det rullet ut over 667.000 eksemplarer fra Volvos fabrikk i Gent i Belgia.

V40 har med andre ord innfridd forventningene, selv om salget har dabbet litt av de siste leveårene.

Nå er det nemlig helt slutt. Nylig forlot det siste eksemplaret fabrikken. Dermed er også et endelig punktum for Volvos tidligere Ford-eierskap satt.

Interessen var stor under avdukingen av V40 i Genéve i 2012.

Ingen oppfølger

V40 er den siste modellen som deler plattform med Ford – nærmere bestemt Ford sin globale C1-plattform. I tillegg til V40, bygger også forrige generasjon Mazda3 og Ford Focus på denne.

Til engelske Autocar har Volvo-sjef Lex Kerssemakers tidligere bekreftet at de ikke har noen konkret oppfølger klar, men at det neppe drøyer lenge:

– Vi kan ikke vente for lenge med å lansere en ny modell. Vi ønsker ikke å miste vår plass i dette segmentet og vi er sikre på at vi kan dekke deler av det, sier Kerssemakers.

I dag får du brukt V40 til rundt 100.000 kroner. Mange av disse har dieselmotor, som var det opplagte valget for noen år siden.

Crossover?

I det ligger at Volvo ikke planlegger noen tradisjonell femdørs kombi, som erstatter utgående V40. I stedet skal det være snakk om en høyreist crossover. Her er det nærliggende å tenke et mer sporty og coupeaktig design enn dagens XC40.

Markedet for crossovere og mindre SUV-er øker nå kraftig over hele verden. Disse stjeler også mye salg fra bilene i den såkalte Golf-klassen. For Volvo er det nok derfor fristende å heller komme med en søstermodell til XC40, enn å lage en standard kombi.

Her hjemme må vi heller ikke glemme at de kompakte elbilene, som VW e-Golf og Nissan Leaf, de siste årene har spist opp mye av salget V40 tidligere hadde.

Fra 100.000 kroner

Selv om V40 nå er ferdig i produksjon, finnes det naturligvis en rekke biler å få tak i på bruktmarkedet.

Her starter prisene på rett over 100.000 kroner. Da får du en av de første eksemplarene, og biler som gjerne har gått over 100.000 kilometer.

Legger du til 100.000 kroner til, så får du en to-tre år gammel bil med betydelig færre kilometer på telleren.

Eier du Volvo V40? Da vil vi gjerne vite hva du syns om bilen. Klikk her for å legge igjen en omtale i vår bruktbil-guide.

Hekken er nok det mest karakteristiske ved V40-designet.

