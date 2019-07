Hendelsen skjedde på den greske øya Ios, natt til mandag. En 18 år gammel mann ble skadet i hendelsen.

Begge de to 18-åringene er russ neste år, og var i Hellas sammen med en rekke andre nordmenn da voldsepisoden skjedde.

En 18 år gammel gutt fra Østlandet er siktet for drapsforsøk. Mannens forsvarer Kim Gerdts fra advokatfirmaet Brodtkorb og Gerdts, sier til TV 2 at hans klient har det svært tungt.

– Han sitter fengslet på en glattcelle, og situasjonen rundt hendelsen påvirker han, sier Gerdts.

18-åringen sitter tirsdag morgen gresk tid i fengslingsmøte på Naxos.

– Vi lykkes å skaffe en dyktig forsvarsadvokat fra Athen. Nå avventer vi svaret på tirsdagens rettsmøte, sier forsvareren.

Ifølge Gerdts er dagens rettsmøte ment for å presentere en siktelse, også får advokat og klient 72 timer til å forberede saken før en eventuell varetektsfengsling på fredag.

Forsvareren sier klienten høyst sannsynlig vil sitte i arrest frem til neste fengslingsmøte.

– Min klient er sjokkert over siktelsen. Han mener fornærmede fremprovoserte en situasjon som endte i et slagsmål, sier Gerdts.

Forsvareren sier videre at den fornærmede 18-åringen og hans klient kjente hverandre godt, og at de var venner. Begge de to nordmennene kom til Ios på søndag.