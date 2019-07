De neste dagene er det mye pent og varmt vær i vente i Sør-Norge. Sommerværet gjør sin entré onsdag, og etter det blir det bare varmere og varmere.

Rekorder

– Høytrykket på kontinentet beveger seg nordover, og det vil holde lavtrykkene unna Sør-Norge. Den sørlige vinden vedvarer over flere dager, og det vil gi høye temperaturer, sier vakthavende meteorolog i StormGeo, Isak Slettebø, til TV 2.

Det blir over 30 grader flere steder i Sør-Norge, og det kan bli flere lokale varmerekorder, spesielt på Vestlandet.

– Rekorden i Bergen fra i fjor er på 32,2 grader, det er stor sannsynlighet for at den kan bli slått kraftig med én til to grader, sier Slettebø.

Indre strøk på Vestlandet vil trolig få de aller høyeste temperaturene.

Hett i øst

Noe spredt skydekke kan ødelegge for rekordene på Østlandet. Men skulle alle forhold ligge til rette kan temperaturen komme opp mot de gamle rekordene rundt 35 grader.

Norgesrekord-temperaturen fra Nesbyen på 35,6 grader er 50 år gammel og ble målt på en målestasjon som etter hvert ble flyttet. Man mener at denne gamle stasjonen lå på et litt vel lunt sted, og at det er grunnen til at rekorden ikke er slått ennå. Foreløpig ser det ikke ut til at den vil være truet fredag.

Varer lenge

Sommerværet hittil har vært skiftende, men nå kan solhungrige nordmenn nyte det fine været lenge.

– Det gode været varer en stund. Det blir sol og oppholdsvær godt ut i neste uke, men de veldig varme temperaturene vil passere over helgen. Da blir det mer normale sommertemperaturer, sier Slettebø.

I Nord-Norge er det mer skiftende vær de første dagene, men også her blir det bedring mot slutten av uka.

– Nord-Norge har vært varmest i landet i noen dager nå, og i helgen får de også fint sommervær, sier Slettebø.