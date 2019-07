Den svenske skuespilleren er en mann i 40-årene. Han er nå arrestert i Florida mistenkt for å ha hatt sex med en mindreårig, ifølge avisen.

Ifølge en politirapport har mannen reist til statene kun for å treffe jenta. I avhør med politiet skal mannen også ha tilstått å hatt seksuell omgang med jenta.

Jenta er mindreårig etter amerikansk lov, det vil si under 16 år.

Om mannen blir tiltalt og dømt, risikerer han en fengselsstraff opptil 15 år.

Erkjenner hendelsen

Det skal ha vært en bekymret medborger som tipset det lokale politiet. Politiet skal ha fått en melding om at en eldre mann og en yngre jente bodde på et hotell, og det virket som de var intime med hverandre.

I samtaler med politiet skal han ha tilstått til å ha hatt seksuell omgang med jenta. Han ble arrestert på stedet og ble senere fraktet til politistasjonen, hvor han fikk sine rettigheter opplest, skriver Expressen.



Møttes via Instagram

Mannen skal ha møtt med jenta gjennom personlige meldinger på bildetjenesten Instagram. De skal ha kommunisert gjennom video og chat. Ifølge politirapporten som svenske medier referer, har mannen besøkt jenta tre ganger tidligere.

I rapporten står det: «Den mistenkte vet at det er et brudd i USA å treffe NN, for han undersøkte det før han dro, men at han elsker NN så han bestemte seg for å ta sjansen».

Ifølge Expressen er svensken en kjent skuespilleren, som har opptrådt på flere scener over mange år.