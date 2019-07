Fotballryktene: – Solskjær ønsker seg Juventus-stjerne

Det er ventet at Manchester United vil hente flere spillere før overgangsvinduet stenger om drøye to uker.

Ifølge Daily Mail ønsker Ole Gunnar Solskjær at én av dem skal hete Paulo Dybala. Den argentinske angriperen skal være tilgjengelig for mellom 700 og 900 millioner kroner.

Avisen skriver at Solskjær ser på Dybala som den perfekte playmakeren for United, men kristiansunderen kan få kamp om spilleren fra Paris Saint-Germain og Inter.

Real Madrid skal fortsatt være interessert i å hente Paul Pogba, men må bli kvitt Gareth Bale før de kan forsøke å hente franskmannen, skriver AS.

Nabil Fékir er klar for Real Betis. Overgangen åpner angivelig opp for et Tottenham-storkjøp. London-klubben er blitt linket til Betis-profilen Giovani Lo Celso, som spiller i samme posisjon som Fékir, denne sommeren. Mirror hevdet mandag ettermiddag at Lo Celso kan bli presentert som Tottenham-spiller allerede denne uken.

Overgangssummen skal ligge på i overkant av 600 millioner kroner, skriver den britiske tabloidavisen som samtidig hevder at Fulhams Ryan Sessegnon (19) også kan bli presentert som Tottenham-spiller denne uken.

Fulham ønsket opprinnelig om lag 450 millioner kroner for det britiske stortalentet, men Tottenham skal ha presset prisen ned til nærmere 300 millioner, melder London Evening Standard.

Manchester City benekter at de er i samtaler med Bayern München om en overgang for Leroy Sané (23) verdt om lag én milliard kroner, skriver Mirror.