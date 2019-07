Nordmenn er på reise både i inn- og utland, og mange håper nok på å få noen etterlengtede dager med sol, varme og aktiviteter.

Dessverre betyr reise til andre land også fremmede bakterier og virus. Det gjør at man fort kan bli syk.

– På ferie stresser vi ned og de stresshormonene beskytter oss mot sykdom. Alle bakterier og virus som har sittet på lur og ventet på å gjøre oss syke, men hele tiden fått motstand, får ikke noe motstand lenger, sier fastlege Kaveh Rashidi.

Magetrøbbel

Fastlegen forteller at årsaken til at man blir syk ofte er at feriemålet har uvante bakterier og virus. Magetrøbbel er den vanligste plagen til nordmenn på ferie.

– Da blir det fort mage- og tarmproblemer, som diare og oppkast. Det er noe de fleste har opplevd, men det kan unngås ved å være forsiktig med matvaner, drikke og håndhygiene.

– Hvor forsiktig må man være for å være helt sikker på at man ikke blir dårlig?

– Helt sikker blir man aldri, så ikke pakk med deg makrell i tomat og knekkebrød når du skal på ferie. En tommelfingerregel er jo mer eksotisk sted du reiser, jo mer forsiktig og prøv å varmebehandle alt du spiser av mat, sier fastlegen.

MINDRE FORSIKTIGE: Fastlege Kaveh Rashidi mener nordmenn er blitt mindre forsiktige enn tidligere. Foto: Jorunn Valle Nilsen

Han tror nordmenn er blitt mer mindre påpasselige enn tidligere.

– Jeg tror man er blitt mer slepphendt på forholdsregler. Da man reiste da jeg var liten, så planla man det i en uke, visste hvor legen var, hadde en mappe med reiseforsikringer og alle hadde vært og vaksinert seg. Nå reiser vi så ofte at det er blitt så vanlig og alle andre deler av reisen er blitt så enkel, men vi glemmer at de fremmede bakteriene og virusene er der fortsatt.

Skrekkhistorier

– Hva bør man gjøre hvis man blir dårlig? Er det helt greit å gå til det lokale legekontoret på en gresk øy?

– Stort sett reiser nordmenn til steder som er vant til turister, så det pleier å gå veldig greit. Før man reiser må man finne ut hvor det nærmeste legekontor er og ha reiseforsikringen i orden. Det har vært skrekkhistorier av enorm overdiagnostikk, hvor de vet det er nordmenn med mye penger og det blir mye undersøkelser og medisiner. Da ender man opp med en stor regning man ikke vil ta selv, sier Rashidi.

Han sier det er lurt å ta med en «hjemmesnekret variant av et reiseapotek».

– Yngre folk vil ofte trenge kondomer og solkrem, mens andre vil ta med paracet eller kvalmestillende medisiner.

– Sett at man ikke går til legen, fordi man tenker at man kan ordne opp selv. Er det trygt å handle på utenlandske apoteker og hva bør man se etter?

– Det spørs hvor du reiser. Reiser du til Svinesund skal du få kjøpe medisiner. Jo lenger unna, jo vanskeligere blir problemstillingen. Straks det ikke er engelskspråklig det som står på pakkene eller de du snakker med på apoteket, så får du større problemer. Desto viktigere å være forberedt før du reiser, og det kan være lurt å bruke «internett-leger».