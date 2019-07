Klopp reagerer på fotballens utvikling: – Det er uakseptabelt

De fleste storklubbene er godt i gang med oppkjøringen til den kommende sesongen.

Likevel er flere av klubbene uten sine største stjerner, som følge av turneringene Copa America og Afrikamesterskapet.

Det får Liverpool-manager Jürgen Klopp til å stille spørsmål med fotballens utvikling,

– Spør Sadio (Mané) hvor mye ferie han har. Han har spilt stort sett hver kamp for Senegal. Han har spilt hver kamp for oss. Hver landslagspause, er han vekke. Bare spør ham. Nå høres det ut som jeg klager eller noe, sier Jürgen Klopp ifølge Daily Mail og fortsetter:

– Det er bare situasjonen, på lang sikt, så er det uakseptabelt. For oss her (under sesongoppkjøringen) så er det ikke noe problem. Vi har alle guttene her, bortsett fra de tre framme og Alisson. For Alisson er det ikke det største problemet, men vi får se med de tre andre.

FERIE: Sadio Mané mister Liverpools første kamp mot Manchester City i Community Shield og får en amputert sesongoppkjøring sammen med Liverpool. Foto: Khaled Desouki

Mister viktig kamp

På grunn av den tette fotballkalenderen mister Sadio Mané, som ble delt toppscorer i Premier League forrige sesong, Liverpools første kamp mot Manchester City i Community Shield.

Senegaleseren er tilbake på trening 5. august, og har bare fire dager samen med resten av laget før serieåpningen mot Norwich i Premier League.

– De trenger ferie. Det er ikke sånn at etter tre dager kan vi si «Hei, kom her, så begynner vi å løpe igjen». De har hatt et tøft sommerprogram. Det er fotball, det er ikke som å sykle, at du mister litt av rytmen. Alt vil komme tilbake, men det vil bli en tøff start, sier tyskeren som førte Liverpool sin sjette triumf i Champions League.

Klopp peker ikke bare på Merseyside-klubben som er uten viktige spillere i sesongoppkjøringen.

– Sånn er det for alle de andre lagene også, Tottenham har det litt som oss. Sånn er det bare, men i fremtiden så må vi endre det. Det virker som ingen kan se for seg en uke uten fotball, hele året. Når skjedde dette? En ny kamp igjen, og igjen, forklarer en lite fornøyd Liverpool-manager.

Går ut mot Nations League, igjen

Tidligere har Jürgen Klopp gått til frontalangrep på Nations League som gjorde sitt inntog i internasjonal fotball forrige høst.

Etter å ha sett hvor tett spillerne måtte ut i turneringen igjen, bare dager etter Champions League-finalen, har fått tyskeren rasende.

– Jeg sa det om Nations League, jeg liker det ikke. Folk ser på meg undrende og sier «hva?». Alle landslagssjefene rundt i verden sier at dem liker det. Så nå har vi VM, EM og Nations League, sier han og fortsetter: