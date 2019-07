Gareth Bale var ikke med i Real Madrid-troppen som tapte 1-3 for Bayern München i sommerens første treningskamp lørdag.

– Bale var utelatt fordi klubben prøver å selge ham. Det beste ville vært om kunne dra i morgen, forklarer Real Madrid-trener Zinédine Zidane, ifølge avisen Marca.

Det reagerte mange på, inkludert waliserens agent, Jonathan Barnett som mente Zidane burde skamme seg.

Nå tar den franske legenden til motmæle og gir en ny side av historien.

– Det første jeg vil si er at jeg ikke har vært respektløs overfor noe, spesielt ikke en spiller. Jeg har alltid sagt det samme. Spillerne er viktigst her. Jeg vil alltid være på spillerens side, sier 47-åringen på en pressekonferanse før tirsdagens (natt til onsdag norsk tid) treningskamp mot Arsenal.

– For det andre, jeg sa at klubben prøvde å finne en vei ut for Gareth.

– For det tredje, som er det viktigste, grunnen til at han ikke var i troppen var at han selv ikke ville. Klubben prøver å finne en vei ut for ham. Inntil videre er Gareth Real Madrid-spiller og han kommer til å trene som normalt med oss og så får vi se hva som skjer på tirsdag.

Det er blitt meldt at Kina vil bli neste stopp for Bale, med både Jiangsu Suning og Beijing Guoan som interesserte klubber.

Lønnskravet til 30-åringen skal imidlertid være astronomisk, og ifølge Sky Italia krever han å bli betalt på linje med verdens best betalte spillere, for å bli lokket bort fra Madrid, hvor han fremdeles har tre år igjen av en fet kontrakt.