Det er ingen god følelse å komme til Finland på elbilferie, bare for å oppdage at man har lagt igjen ladekabelen hjemme. Eller kose seg på Liseberg i Gøteborg, og oppdage at det har vært innbrudd i bilen, og at all bagasjen er borte.

Juli er en hektisk måned for forsikringsselskapene. Nordmenn på bilferie opplever nemlig litt av hvert – utover det å nyte ferien. Bare i løpet av de to første ukene, hadde forsikringsselskapet If like mange henvendelser som i hele juni.

– Det høye trykket overrasker oss egentlig ikke, fordi vi vet av erfaring at juli er toppmåneden for skader på norske biler utenlands, forteller informasjonssjef i Sigmund Clementz.

Nå kan du forsikre deg mot store verksted-regninger

Drar Europa rundt

Veihjelp er en del av den ordinære kaskoforsikringen i Norge og resten av Europa hos forsikringsselskapene, og henvendelsene om å få assistanse kommer fra mange land. Selvfølgelig er det i Norge og de nordiske landene som flest trenger veihjelp i, tett etterfulgt av Tyskland nå i sommermånedene.

– Men nordmenn på bilferie de siste to-tre ukene har også hatt behov for redningsbil i Italia, Russland, Kroatia, Latvia, Spania, Østerrike og Polen, for å nevne noen land. Det viser litt av spennet hvor nordmenn drar på bilferie.

De vanligste årsakene til veihjelp utenlands er motortrøbbel, varsellamper som begynner å lyse eller blinke på dashbordet, punkteringer, eneulykker og kollisjoner.

Hjelp – forsikringen er dyrere enn bilen!

Elbil

Flere tar med elbil utenlands, og denne uka gikk en av våre elbilkunder tom for strøm i Finland. Kunden trengte naturlig nok veiassistanse, og ble tauet til nærmeste verksted. Hurtigladekabelen var glemt igjen hjemme i Norge, og dessverre er det tre dagers leveringstid på en ny.

– Det ble noen ekstra døgn på hotell i byen hvor verkstedet er, forteller Clementz.

Elbil-eier glemte hurtigladekabelen hjemme. Da ble det mye venting.

Han råder alle som drar på elbilferie, å gjøre research på hvor det finnes ladestasjoner på reiseruten. Men skal nemlig ikke langt utenfor Norges grenser for å oppdage at elbil kan være langt mindre vanlig enn i Norge. Det gjenspeiler seg i tilgangen på ladestasjoner i mange land.

– Last ned en app til smarttelefon med kart og oversikt over ladestasjoner. Ja, og husk ladekablene!

Krasjet med vilje – 11 ganger – så ble han tatt

Politiet nektet utreise

Nylig var det en bil som var innblandet i en kollisjon uten personskade i et østeuropeisk land. Der la politiet ned forbud om å reise ut av landet, selv om ingen hadde kommet til skade og bilen var kjørbar.

– Heldigvis løste det hele seg etterhvert, men det var en ubehagelig situasjon å komme opp i, forteller kunden oss.

En MC var også involvert i en ulykke, der føreren ble skadd. Forsikringsselskapet fraktet hjem både føreren og den skadde motorsykkelen.

– Ulykken skjedde i et mellomeuropeisk land. Det er viktig å huske på at selv om du har krav på medisinsk hjelp fra det offentlige helsevesenet innenfor EU/EØS - ta med Helfo-kort – så dekker ikke norske myndigheter hjemtransport. Dette er imidlertid dekket på reiseforsikringen, påpeker Clementz.

Rekordmange tatt for forsikringssvindel

Snek seg inn mens eierne sov

De siste ukene har vi hatt to tilfeller av tyveri fra bobil i utlandet, der tyvene skal ha sneket seg inn mens nordmennene på tur lå og sov. Det ene tyveriet skjedde på en rasteplass i Sverige.

– De som opplever dette blir naturligvis veldig opprørte, ikke først og fremst på grunn av selve tyveriet, men at det har vært uvedkommende inne i bobilen mens de sov.

Selv om det har vært mindre tyverier fra norske biler utenfor fornøyelsesparken Lisberg i Gøteborg, har det vært et par biltyverier av norske biler i Sverige de siste ukene.

If har også fått inn meldinger om tyveri av norske bilskilter fra nabolandet vårt.

– Slike tyverier får vi inn med jevne mellomrom fra nordmenn som er på tur til Sverige, og her er det viktig også å ta rask kontakt med Statens vegvesen og sin lokale trafikkstasjon. De to siste ukene har det i tillegg blitt stjålet norske bilskilter i Italia og Spania. Vi antar at skiltene blir brukt videre i forbindelse med kriminalitet, sier Clementz.

Noen ganger lønner det seg å punge ut selv