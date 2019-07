Like etter klokken 10 mandag formiddag ble to personer funnet døde i et nabolag i Laxå kommune i sørlige Örebro fylke.

– Det finnes tegn på ytre vold, noe som gjorde at vi innledet en drapsetterforskning, sier pressetalsmann Mats Öhman i politiet til Expressen.

Öhman sier det foreløpig ikke er noe som tyder på at noen andre har vært involvert, men at hendelsen likevel etterforskes som drap.

– Det er et ektepar i midten av 60-årene som bor i området som er funnet, sier Öhman.

Til tross for at dødsfallene etterforskes som drap, leter ikke politiet etter en gjerningsperson.

– Det har jeg ingen kommentar til, men folk trenger ikke tro at det er en gjerningsmann på frifot. Det er ingenting som tyder på det, sier han.

Politiet var mandag på plass for å gjennomføre tekniske undersøkelser.