Nødetatene fikk melding om hendelsen klokken 20.30.



– Det er ganske stor røykutvikling, så de jobber med å få ut alle som er i, eller ved, området. Det var meldt om overtenning, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, André Kråkenes, til TV 2.

En person og en mann i 60-årene er fraktet til sykehus i ambulanse. Skadeomfanget er ukjent.



Kråkenes forteller at det er åpne flammer, og at ikke alle beboere er gjort rede for.

– Alle er ikke gjort rede for, så vi jobber med å få en oversikt. Det har blitt gjennomført et grovt søk i syv av åtte leiligheter sier operasjonslederen.

Det er hittil ingen opplysninger om foranledningen til brannen.