Spekulasjonene var mange rundt hvor Matthijs de Ligt ville ende opp etter interesse fra flere av de største klubbene i Europa.

Blant dem ønsket Liverpool, Manchester City, Barcelona og PSG seg nederlenderens signatur. Dette etter at Ajax imponerte stort i årets Champions League.

Men før flere av de største kom banen, kunne Manchester United sikret seg supertalentet på billigsalg i 2018. Men ifølge The Mirror trakk de seg på grunn av bekymringer for vekten til de Ligt.

Les også: Kunne signert de Ligt, ombestemte seg etter råd fra talentspeider.

Det var den nederlanske speideren, Marcel Bout som informerte United om at de Ligts far var svært overvektig, samtidig som han spådde at det samme ville skje med supertalentet og at han ville miste farten og styrken sin.

Det fikk United til å ombestemme seg.

– Plutselig var til og med min far for feit

Etter overgangen til Juventus har de Ligt lettet på sløret og kommenterte nylig vekt-saken til det nederlandske fotballmagasinet Voetbal International.

– Plutselig var til og med min far for feit og det var grunnen til at én av klubbene ikke ville ha meg, fordi de visstnok mente jeg hadde samme tendens, forklarer de Ligt.

– Hver dag var det noe nytt. Det får deg til å tenke «kom igjen, da», legger 19-åringen til.

Penger var aldri avgjørende

Spekulasjonene om at han gikk etter den mest lukrative kontrakten avskrev også de Ligt i intervjuet med Voetbal.

– Penger har aldri vært viktig for avgjørelsen min. De som kjenner meg vet at penger ikke dytter meg fra et sted til et annet, sier de Ligt.

– Alle har sine egne meninger, og jeg respekterer det. Men enkelte ting har blitt sagt uten omhu, fortsetter han.

Supertalentet spilte tre sesonger i Ajax før han forrige uke ble klar for Juventus og Serie A. Nederlenderen har signert en femårsavtale med den italienske klubben.

Ajax fikk hele 721 millioner kroner for sin tidligere kaptein.