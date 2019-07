Eksperter i Devon i England advarer nå innbyggerne mot å slippe små hunder utendørs, etter at familien til Becca Hill (24) opplevde tragedien søndag.

Mens chihuahuaen Gizmo luftet seg i hagen, skal en måke ha fløyet ned og tatt med seg hunden.

– Vær så snill, hvis noen finner en chihuahua så er han min, en måke tok ham fra hagen min, skrev Becca Hill (24) på Facebook.

Den brune og hvit hunden har ikke blitt sett siden søndag.

– Han så måken

Becca Hill forteller til lokalavisen Devon Live at partneren hennes så hundenappingen.

– Han hengte opp tøy i hagen, da han så måken fly ned og ta Gizmo. Fuglen må ha tatt ham med seg et stykke, fordi vi kunne ikke se den lenger, forteller Hill til avisen.

Paret forteller at de ikke aner om fuglen slapp hunden etter et stykke, eller om den tok Gizmo med seg dit den skulle.

Engasjert lokalbefolkning

Hills seks år gamle datter skal være fra seg etter tapet av den fire år gamle hunden.

– Jeg har hørt at dette har skjedd med andre chihuahuaer før, men hadde aldri trodd det skulle skje meg, sier Hill.

GIZMO: Den brune og hvite hunden har ikke blitt sett siden søndag. Foto: Doglost.co.uk.

Ifølge Devon Live ble en hund av samme rase tatt av en måke i 2015. Hunden ble senere funnet død, med flere måker rundt seg.

Lokalbefolkningen har engasjert seg i søket etter Gizmo, som hittil skal være omfattet til en rekke hager, tak og trær.

Også den britiske nettsiden DogLost har forsøkt å spre bilder av den forsvunne hunden til lokale områder.

Advarer hundeeiere

Peter Rock, en ornitolog ved University of Bristol, har advart eiere av små hunder om å ikke la dem løpe rundt i hagen uten tilsyn.

– Disse måkene er veldig store, og hvis du har vært rundt måker, så vet du at de er i stand til å plukke opp små dyr. Det er ganske vanlig at de dreper duer som ikke ser helt friske ut, sa han til radioprogrammet BBC 4 Today.

– Hvis du har en veldig liten hund, anbefaler jeg at du ikke lar den løpe rundt i hagen, ettersom den like gjerne kan bli et måltid. Hunden må isåfall være veldig liten, slik som denne hunden var.