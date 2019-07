Slik er beredskapen endret etter 22. juli

Politiets håndtering av skytingen på Utøya har vært gjenstand for massiv kritikk.

Gjørv-kommisjonen, som fikk i oppdrag å vurdere innsatsen, pekte blant annet på uklare ansvarsforhold og dårlig samhandling mellom politi og forsvar.

Siden har mange ment mye, særlig om det nasjonale beredskapssenteret, som ennå ikke står klart.

Likevel, åtte år etter terroren, mener både politiet og Forsvaret at beredskapen er klart styrket.

– Vi har et bedre samarbeid enn noen gang, og vi har satt inn en rekke tiltak som gjør at vi er bedre rustet enn det vi var den gangen, sier beredskapssjef Knut Smedsrud i Politidirektoratet.

Det samme mener kommunikasjonsdirektør Eystein Kvarving. De peker begge på flere årsaker til den styrkede beredskapen.

Ny bistandsinstruks: Gjørv-kommisjonen slår fast at politiet ventet uforsvarlig lenge med å be Forsvaret om bistand 22. juli.

Da forespørselen først kom, måtte den godkjennes av politisk ledelse i Justisdepartementet. Det tok mer enn 20 minutter.

Prosessen fra forespørselen kom til Forsvaret hadde helikoptre i luften, tok dessuten flere timer.

Men i 2017 kom en ny bistandsinstruks på plass. Den slår fast at enhver politimester kan henvende seg direkte til Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) og be om bistand.

Overfor TV 2 opplyser kommunikasjonssjef Eystein Kvarving ved FOH at deres mål er aldri å bruke mer enn tre minutter på å gi politiet tilbakemelding.

Nye helikoptre: I begynnelsen av juni i år fikk politiet to nye helikoptre, og i august kommer et tredje.

Helikoptrene av typen Leonardo AW169 skal kunne flytte seks tjenestemenn med utstyr over 250 nautiske mil – det tilsvarer Oslo til Brønnøysund.

– Med disse nye helikoptrene kan vi få en gruppe fra beredskapstroppen i lufta i løpet av 15 minutter, sier Smedsrud.

Forsvaret har fremdeles sine Bell-helikoptre, men i motsetning til for åtte år siden står to av dem nå i beredskap på Rygge. Til enhver tid har Forsvaret også seks redningshelikoptre av typen SeaKing klare for utrykning.

Nytt beredskapssenter: Det mye omtalte og omstridte beredskapssenteret på Taraldrud i Akershus skal stå klart i løpet av neste år. Fra 1. januar 2021 tas det etter planen i bruk.

Der skal beredskapstroppen, helikoptertjenesten, bombegruppen og krise- og gisselforhandlerne sitte samlet.