Hendelsen skjedde på den greske fest-øya Ios.

Kim Gerdtz i Advokatene Brodtkorb & Gerdts representerer den siktede tenåringen i Norge.

– Han opplever at hendelsen er et resultat av en provokasjon fra fornærmede. Han har vært i et avhør, og skal etter planen møte aktor i morgen, sier Kim Gerdtz til TV 2.

Gerdtz sier til TV 2 at tenåringen er blitt flyttet fra øya Ios til øya Naxos. Voldsepisoden skal ha involvert en knust flaske.

– Han er blitt satt i arrest i Naxos hvor rettsvesenet og politiet er. Vi jobber nå med å skaffe en gresk advokat, slik at han får rettighetene og den oppfølgingen han har krav på, forteller Gerdtz.

Det var VG som omtalte saken først.

Utenriksdepartementet opplyser til TV 2 at de er kjent med saken.

– Utenriksdepartementet er kjent med at det har vært en hendelse på en gresk øy som involverer norske borgere. Vi kan ikke kommentere ytterligere enkeltdetaljer i en konsulærsak, sier pressetalsperson i Utenriksdepartementet Per Bardalen Wiggen.

Gresk politi bekrefter over VG at to norske menn involvert i hendelsen.