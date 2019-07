– Vi skal nå forsøke å etablere en europeisk-ledet maritim beskyttelsesordning for å ivareta trygg passasje både for mannskap og last i denne viktige regionen, sa Storbritannias utenriksminister Jeremy Hunt da han kom med kunngjøringen i Underhuset mandag ettermiddag.

Eskortetjenesten er tenkt å skje i fellesskap med europeiske allierte. Hunt ga ingen detaljer om det nye oppdraget.

– Iran er skyldig i statlig piratvirksomhet ved å ta tankskipet Stena Impero, som seiler under britisk flagg, i arrest, sa Hunt.

– La det være klart: I henhold til folkeretten har Iran ingen rett til å hindre skipets ferdsel, eller til å borde det, sa Hunt i Underhuset.

Europeisk enighet

Hunt understreket at Storbritannia ikke stiller seg bak USAs linje om å legge «maksimalt press» på Iran, og han understreket at London ikke har til hensikt å konfrontere Iran.

Hunts uttalelser mandag kom etter at hans tyske motpart Heiko Maas hadde slått fast det samme. Verken Tyskland, Storbritannia eller Frankrike vil følge USAs tilnærming overfor Iran, uttalte Maas.

Maas diskuterte søndag den spente situasjonen i Persiabukta med Hunt. Mandag var Iran tema da Maas besøkte sin franske kollega Jean-Yves Le Drian i Paris.

Etter samtalen med Le Drian slo Maas fast at de tre landene ikke slutter opp om president Donald Trumps harde linje overfor Iran.

Diplomati

– Vi bør ikke ta noen steg i retning av opptrapping, sa Maas.

– Vi er enige om at Frankrike, Tyskland og Storbritannia skal samarbeide svært, svært tett, la han til og understreket at Europa vil arbeide for en diplomatisk løsning på striden med Iran.

– Konfliktnivået må trappes ned, og min britiske og franske kollega er av samme oppfatning, sier Maas.

Tyskland har i likhet med Frankrike, Storbritannia, Russland, Kina og EU slått ring om atomavtalen med Iran, som Trump trakk USA fra i fjor.

Maas uttrykte søndag bekymring. Han advarte da Iran om at skipene som har blitt tatt i arrest, bidrar til en eskalering som kan ende med krig.

Norsk bekymring

Også Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sa hun var bekymret for skipssikkerheten utenfor Irans kyst.

– Vi ser en opptrapping ved at Iran har tatt sivile skip i arrest, og det er uakseptabelt. Situasjonen er alvorlig, sa hun til TV 2.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg deler samme bekymring. Han sa søndag at situasjonen i Hormuzstredet er urovekkende.

– Det er viktig å bidra til å unngå ytterligere opptrapping og få til nedbygging av spenningene. USA har gjort det klart at de er beredt til å samtale med Iran, det er bra, sa NATO-sjefen til NTB.

Alliansen har ingen operasjoner i området, men Stoltenberg forteller at saken ble drøftet på NATOs forsvarsministermøte i juni.