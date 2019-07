Sliter du med å få sove i varmen? Her er triksene som gir deg en god natts søvn

Han vil heller anbefale en kjølig dusj før leggetid.

– En kald dusj før man legger seg kan være gunstig. Hvis man tar en kjølig dusj så avkjøles kroppen, så det er heller å anbefale, forteller han.

– Det går også an å flytte til et mer kjølig rom i mellomtiden, hvis man har en bolig med flere rom.

Råd for barn

Søvnterapeut Caroline Lorentzen har jobbet med familier med søvnproblemer i over 16 år. Hun spesialiserer seg på søvn hos barn.

TIPS: Søvnterapeut Caroline Lorentzen forteller hva man kan gjøre for å sikre barnas søvn. Foto: Fredrik Asbjørnsen

– Siden barn er mindre, så er det viktig å være flink til å gi dem nok væske når det er varmt. Ta av barna mest mulig klær og sett gjerne en vifte inn på rommet, forteller Lorentzen

Et spesielt tips Lorentzen kan komme med er å stryke litt lunkent vann på håndleddet og rundt anklene på barnet.

Det kjøler ned kroppen, og kjennes godt ut.

– Da synker kroppens temperatur, og det kan være veldig effektivt. Det hjelper også ved feber, forteller Lorentzen.

– Aksepter varmen

Hun anbefaler å la barna sove på det soverommet i boligen som er kjøligst.

– Også er det noe med å akseptere at en gang i blant blir det tropenatt, og da er det ikke lett å sove. Om barnet ikke sovner til vanlig tid så er det derfor. Det er en kortvarig utfordring, men det viktig å tenke at det ikke er så farlig.

– Noen foreldre er redde for at barnet ikke skal sove nok og kan bli veldig rigide på at de skal sovne innen en viss tid. Men er det varmt, så er det ikke så lett hverken for liten eller stor.

Hun anbefaler også å droppe dyna, og heller ta på barnet en tynn ullbody om man er redd for at det skal bli kjølig utover natten.

En ullbody regulerer varmen og blir ikke kald, selv om barnet blir litt svett, i motsetning til en bomullsbody som holder på fuktigheten og blir kald.

– Slapp av

Bjørn Bjorvatn legger vekt på at man skal sette pris på det gode været, til tross for at det kan resultere i mindre søvn.

– Det er viktig å sette pris på solen, den har mye å si både for den psykiske og fysiske helsen, sier Bjorvatn.

– Hvis man har ferie så kan man ta igjen søvnen ved å duppe av på dagtid. Dersom man er på jobb så kan det derimot bli litt mer problematisk.

Han forteller at kun én natt med mindre søvn kan være farlig, om man for eksempel sovner bak rattet eller har en jobb som gjør at man må reagere raskt.

– Men hvis man ser bort fra slike akutte hendelser, så er det ikke farlig for den fysiske helsen om man har tre dager med litt mindre søvn.