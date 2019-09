I spalten "Bilen Min" har Broom.no-leserne mulighet til å fortelle litt om sin egen eller sine egne biler, og litt om sin bilinteresse.

Opel har lange tradisjoner for å produsere litt sporty og morsomme biler. Da kanskje særlig om vi ser noen år bakover i tid.

Opel Rally Kadett GT/E, Commodore GS/E coupe, 1900 GT, Astra GSI og Opel Manta er alle gode eksempler på seriøse godbiter fra produsenten i Rüsselsheim i Tyskland, som en gang i tiden startet med å lage symaskiner og tråsykler.

To som er litt over middels opptatt av Opel er Kim Andre Larsen og hans far Odd fra Sundebru, som ligger mellom Kragerø og Risør.

Noe kjent med disse navnene? Ikke så rart, for det er ikke lenge siden vi viste fram en annen Opel fra disse gutta. Nemlig en svært lekker Ascona 400-kopi.

Men de to karene har altså mer på gang. Nemlig en Opel Manta som også er veldig fin. Her er historien om denne.

Inspirasjonen til bygget er hentet fra spesialutgaven Opel Manta Magic. Foto: Privat.

Bilen:

Merke, modell: 1982 modell Opel Manta B Berlinetta.

Hvor lenge har dere eid den? Ikke veldig lenge. Denne kjøpte vi i våren 2018, i april / mai.

Hva har dere gjort med den? Bilen var en helt original med lav kilometerstand, bare 65.000 kjørte kilometer på telleren.

Den var i ekstremt pen stand! Men vi hadde hengt oss litt opp i spesial-utgaven, Opel Manta B Magic. Der kom stripene inn i bildet. Så det originale listverket rundt bilen er tatt av. Striper ble lakkert på, sammen med en totalt utvendig lakkering. Det var ikke nødvendig å lakke den inni dører, motorrom eller bagasjerom, for bilen var så ekstremt ryddig og pen i utgangspunktet.

Lakken ble sprøytet på av Torstein Nylund hos Grenland Billakkering, og vi har lyst til å sende en takk for flott arbeid!

Dette er dagens motor.En original 2-liter e. Den blir trolig byttet ut i vinter.

Innvendig fikk vi tak i Recaro-stoler som Skinnprosjekter i Tvedestrand sydde opp i rødt skinn. De fortjener også en takk!

Så ble det montert Spax justerbare støtdempere. GSI-fjærer og Keskin 16x9 felger rundt rundt om. Vi fikk tak i i200 sota lykter som var nye, de ble montert foran. Vi hadde ny støtfanger og nye baklykter liggende som ble montert. Samt en ny aluminiums-radiator. Pluss en del andre småting som ble skiftet ut. Man må jo ha litt lyd i bilen, så det ble montert en retro CD-spiller med Aux-utgang for at den skulle se ut som var levert slik, samtidig som den er moderne og funksjonell.

Liker best med bilen: Det er hele opplevelsen med bilen. Man får veldig mange "tommel opp" opp når man kjører rundt i dette 80-tallsikonet.

Liker minst med bilen: Det er motor og gir. Den har originalmotoren, som er en 2-liter med innsprøyting. Men vi savner litt mer futt og fart...

Beste opplevelse med bilen: Når det er fint vær og man kan slenge seg inn i bilen med Dire Straits på spilleren. Da kan man rett og slett kose ræva av seg...

Framtidsplaner for bilen: Planen er ny motor etter hvert. Usikkert hva det blir enda. Men vi har 5-trinns girkasse og det som hører med, så vi finner nok en motor som passer til denne. Planen er å få på plass ny motor og den nye girkassa i vinter, sammen med justerbart panhardstag.

Mantaen skal også få et sett nye felger. Her, som på Asconaen, kommer vi til å få Poodcustom til å "skreddersy" felgene til denne bilen også. De er både flinke, hyggelige og serviceinnstilte.

Interiøret er nysydd i rødt skinn. Foto: Privat.

Drømmebil: En original Ascona B 400 er jo selve drømmebilen, men jeg hadde ikke sagt nei til en original Manta 400 heller...

Annet: Må nok en gang takke alle som har hjulpet og støttet prosjektet. Torstein Nylund, for flott arbeid med lakk. Allan Borch Skov for hjelp til deler, samt Knut Eidsvik. Selvfølgelig også min aller største helt og bestevenn. Nemlig min far Odd "Pontiac" Larsen. Selvfølgelig også samboeren min og guttungen for stor tålmodighet.

Eieren:

Navn: Kim Andre Larsen og Odd "Pontiac" Larsen.

Alder: Vi er henholdsvis 29 og 57 år

Blir en slik Ascona det neste prosjektet fra gutta fra Sundebru?

Bosted: Sundebru.

Litt om meg selv: Jeg og pappa Odd er bare enkelt og greit blitt bitt av basillen når det kommer til gammel Opel.

Jeg er veldig både glad og stolt over å ha en far som alltid er med på galskapen. Nå holder vi på å legge noen nye planer for nye prosjekter. Vi tenker litt på muligheten for å bygge en Rothman 400 Ascona kopi. Vi er jo i siget nå, så da gjelder det å ikke gi seg...

Bilen var i utgangspunktet i svært god stand og den ble ikke dårligere etter at far og sønn Larsen hadde den en tur innom verkstedet sitt. Foto: Privat.

