Den offensive midtbanespilleren har signert for Real Betis. Det bekrefter den spanske klubben på sine nettsider.

26-åringen har skrevet under en fireårskontrakt med klubben.

Forrige sommer var Fékir etter sigende enig med Liverpool om en overgang.

Den gangen skal klubbene ha vært enige om en overgangssum på 560 millioner kroner for den franske profilen, før den medisinske testen angivelig felte overgangen.

Nå er Fékir, som bare hadde ett år igjen av kontrakten med Lyon, langt billigere.

Skal en tro L'Équipe, betaler Real Betis 185 millioner kroner for den offensive midtbanespilleren. Summen kan imidlertid stige til 280 millioner kroner dersom klausuler i avtalen innfris.

I tillegg skal Lyon ha sikret seg 20 prosent av et eventuelt videresalg.

Lillebror Yassin Fékir blir også med på lasset. 22-åringen kommer gratis, og vil trolig bli lånt ut.

Fékir-overgangen åpner angivelig opp for et Tottenham-storkjøp. London-klubben er blitt linket til Betis-profilen Giovani Lo Celso, som spiller i samme posisjon som Fékir, denne sommeren. Mirror hevdet mandag ettermiddag at Lo Celso kan bli presentert som Tottenham-spiller allerede denne uken.

Overgangssummen skal ligge på i overkant av 600 millioner kroner, skrev den britiske tabloidavisen.