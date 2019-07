To menn pågrepet for hakekors-hærverk på 22. juli-minnesmerke i Tønsberg

HAKEKORS: Minnesmerket etter 22. juli i Tønsberg ble natt til mandag utsatt for vandalisme. Noen har sprayet et hakekors på minnesteinen som står ved Hotel Klubben. Foto: Benedicte Jacobsen Hamnes / Tønsberg Blad / NTB scanpix

To menn i tyveårene er mandag ettermiddag pågrepet av politiet for å ha sprayet et hakekors på minnesmerket etter 22. juli i Tønsberg.