Nylig meldte The Telegraph skal Manchester United og David De Gea være enige om en seksårskontrakt.

Mandag skriver The Guardian at målvakten også ønsker seg kapteinsbindet når han nå etter alt å dømme går inn i sin niende sesong for klubben.

– Jeg har vært kaptein i noen kamper, og det er selvsagt fantastisk å være kaptein for en klubb som Manchester United og forsvare kapteinsbindet. Det er utrolig, så selvfølgelig ville jeg blitt veldig, veldig glad om jeg ble kaptein, sier De Gea.

– Det er min niende sesong og jeg føler jeg er en av spillerne med mest erfaring på laget. Jeg må vise det på banen og prøve å hjelpe de unge spillerne til å forstå hva Manchester United betyr. Det er viktig, fortsetter målvakten.

Den nye kontrakten er enda ikke bekreftet av Manchester United, men De Gea snakker allerede om lagets ambisjoner for neste sesong.

– Vi er nødt til å forbedre oss mye. Vi er Manchester United og vi må være med å kjempe om trofeene, sier 28-åringen.

Ole Gunnar Solskjær har enda ikke bestemt hvem som skal ta over kapteinsbindet etter Antonio Valencia, men har sagt at det er flere kandidater.

– Vi har en del alternativer der. Når sesongen starter vil vi offentliggjøre hvem det blir, sier United-manageren til Manchester Evening News.

– Vi vil selvsagt gjøre en god vurdering og se hvordan det går i sesongoppkjøringen. Men, Ashley Young vil bære kapteinsbindet når han spiller, frem til vi bestemmer oss for hvem det blir, legger Solskjær til.