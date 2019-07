EU fordømmer Israels riving av palestinske hus

EU krever også at rivingene stanses umiddelbart. Over 370 mennesker ble kastet ut på gata over natten. Journalister fikk ikke lov til å være på stedet.

– Israels bosetningspolitikk, deriblant handlinger utført i denne konteksten, som tvangsflyttinger, utkastelser, rivinger og konfiskering av boliger, er ulovlig i henhold til internasjonal lov, sier EUs utenrikspolitiske talskvinne, Maja Kocijancic, mandag.

– Vi forventer at israelske myndigheter umiddelbart stanser de pågående rivingene, legger hun til og viser til at de fleste bygningene ligger i sektorene A og B på Vestbredden, der den palestinske selvstyremyndigheten i henhold til Oslo-avtalen har ansvaret for sivile saker.

Ifølge nyhetsbyrået har også Frankrike fordømt handlingen.



Dratt ut på gaten

Beboere og aktivister ble dratt ut av sine hjem, og journalister ble holdt på avstand. Digre anleggsmaskiner knuste takene på flere bygg, mens gravemaskiner ryddet i vrakrestene.

– Jeg vil dø her, ropte en mann etter at han ble tvunget ut.

Flere titall soldater og politi hadde før dette sperret av området

Boligene ligger i en del av Øst-Jerusalem som kontrolleres av Den palestinske selvstyremyndigheten, ifølge avisa Haaretz.

Innbyggerne i området sier at bygningene ligger på Vestbredden, og de understreker at de har fått byggetillatelse av den palestinske selvstyremyndigheten.

Israelske myndigheter begrunner rivingen med at boligene ligger for nært sikkerhetssperringene som Israel har bygd på den okkuperte Vestbredden.

Massiv riving

Rivingen omtales som den mest omfattende på flere år. Arbeidet begynte natt til mandag etter at israelsk høyesterett ga grønt lys til å iverksette en ordre fra forsvarsdepartementet.

Bygningene ligger i nabolaget Wadi Hummus, ved den palestinske landsbyen Sur Baher, og rivingen markerer slutten på en årelang kamp om boligene i utkanten av Jerusalem.

– Risiko for sivile

Den palestinske regjeringen mener rivingen er brudd på inngåtte avtaler med Israel.

– Det smertefulle som skjer her, er den største og farligste ødeleggelsesoperasjonen utenom krigsoperasjoner, sier Walid Asaf, den palestinske ministeren med ansvar for å overvåke israelske bosetninger.

Han mener operasjonen har som mål å avskjære Jerusalem fra den palestinske byen Betlehem. Gilad Erdan, Israels minister for offentlig sikkerhet, anklager palestinerne for løgn.

– Strukturene ble bygget ulovlig ved siden av sikkerhetsgjerdet og utgjør en risiko for sivile liv og sikkerhetsstyrker, sier Erdan, som påpeker at rivingene etter planen skal være gjennomført innen dagen er omme.