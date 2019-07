Alaphilippe tør ikke å drømme om Tour de France-seier

Deceuninck-Quick-Step-rytteren leder Tour de France med ett minutt og 35 sekunder på Geraint Thomas før rittets siste uke.

Franskmannen har vært rittets store overraskelse, og har hengt med sammenlagtfavorittene på knallharde fjelletapper så langt.

– Jeg kunne aldri sett for meg dette. Det var det samme i fjor. Jeg kunne aldri sett for meg dette heller, sa han på en pressekonferanse mandag.



Den gangen vant han klatretrøya og to etapper.

To etappeseirer er det blitt også i år, og 27-åringen er i best mulig posisjon før rittet skal avgjøres. Alaphilippe har utviklet seg til å bli en rytter som må regnes må på nesten alle typer etapper og sykkelløp. Mange eksperter ser nå på franskmannen som en potensiell Tour de France-vinner, om ikke i år, så i alle fall i fremtiden.

– Jeg vet ikke om det er er realistisk, for jeg stiller ikke meg selv det spørsmålet. Jeg er veldig fornøyd med det jeg har gjort så langt. Hver dag har vært en bonus en god stund nå, men jeg vil at det skal fortsette. Jeg skal gi alt hele veien.

– Det gir meg ekstra krefter å sykle i den gule trøya

Han forteller at det har vært en ære å bære den gule ledertrøya. Med unntak av etappe sju og åtte, har han hatt den siden etappe tre. På veien har han vunnet både den tredje og den 13. etappen, den siste en tempoetappe.

– Det gir meg ekstra krefter å sykle i den gule trøya. Det får meg til å presse meg enda mer.

– Jeg skal bare fortsette som jeg har gjort de siste to ukene, og ta hver dag som den kommer og nyte det. Det er en ære å sykle i den gule trøya i Touren, så vi har endret planen vår og gjør det vi kan for å forsvare den. Jeg gir alt hver dag. Jeg går ikke i brudd, men sykler som lederen av Tour de France. Jeg vet ikke hva som vil skje videre, men jeg skal forsøke å forsvare trøya, sier 27-åringen.

Han tør fortsatt ikke å drømme om at ledelsen skal holde hele veien til Paris.

– Mens vi nærmer oss Paris blir følelsen stadig mer spesiell. Men jeg er realistisk med tanke på de vanskelige etappene som kommer. Den tøffeste delen er foran oss. Jeg vil ikke drømme, men jeg skal gi alt.

Knalltøff avslutning

Nå venter en knalltøff avslutningsuke Alaphilippe og resten av sammenlagtkanonene. To ganske flate etapper tar rittet til Alpene, der tre harde etapper venter rytterne. Blant annet møter rytterne seks fjelltopper på over 2000 meter. Kun to minutter og 14 sekunder skiller de seks beste i sammendraget. Geraint Thomas ligger nærmest Alaphilippe, ett minutt og 35 sekunder bak. Søndag viste 27-åringen for første gang virkelige svakhetstegn.