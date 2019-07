Anders (24) har campingvogn, båt, to motorsykler og flere biler: – Moro å se hva man klarer å få til

Reklame - fullscreen-a

– Nå er det ikke så mye fiksing av biler lenger, men mer kontorarbeid. Jobben min er å gjøre hverdagen til de ansatte enklest mulig. Det krever litt planlegging, men jeg trives veldig godt.

I AutoIn er han også med på planlegging av nye verksteder og bistår daglig leder mer og mer. Når Anders har tid, driver han fortsatt med kjøp og salg av biler på fritiden.

– En av bilene jeg eier i dag er en Audi Q7, som jeg kjøpte med motorhavari. Den hentet jeg med tilhenger i Trondheim. Nå er bilen ferdig reparert, og selges med god fortjeneste.

Vil kjøpe bolig nummer to

Helt siden han begynte å jobbe, har Anders alltid vært opptatt av å spare. Det gir han foreldrene mye av æren for.

– Hvis folk ikke tenker på sparing før de er i 20-årene, er det kanskje ikke bare deres egen feil. Det kommer an på miljøet de vokste opp i. Jeg tenkte tidlig at jeg hadde lyst på egen leilighet så fort som mulig, mye på grunn av foreldre som var fornuftige når det gjaldt sparing.

I tillegg til Audi Q7, har han en Nissan Leaf og en BMW-serie-modell. Selv om Anders har vært god til å spare, er det ikke slik at han ikke unner seg noe.

– Jeg har to motorsykler, en campingvogn og en snekke med båtplass i Sandvika, så jeg har det jeg trenger. Men jeg sløser ikke, og kjøper bare det jeg vet jeg kommer til å bruke.

Tre år etter han kjøpte sin første bolig, er Anders på utkikk etter en ny leilighet. Den skal ligge i prisklassen rundt tre millioner. Men han skal ikke selge den gamle.

– Planen er å leie ut en av boligene. Hvilken jeg kommer til å leie ut og hvilken jeg skal bo i, kommer an på hva jeg kjøper, sier Anders.

I tiden fremover skal han muligens jobbe på litt ulike steder, og derfor venter han litt med kjøp av bolig nummer to, slik at han først vet hvordan arbeidshverdagen blir.

Bruk BSU

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea sier til TV 2 at hun er imponert over Anders som er i ferd med å kjøpe seg leilighet nummer to i en alder av 24 år.

– Jeg er veldig imponert, 24 år og to boliger! All honnør til han, sier hun og fortsetter:

Forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun. Foto: Nordea

– Har man klart å spare så mye, må man jo kutte ned på veldig mye annet, og det krever disiplin. Det er veldig bra.

Forbrukerøkonomen forteller at unge generelt sliter med å komme seg inn i boligmarkedet på grunn av høyt krav til egenkapital. Samtidig påpeker hun at det finnes måter å gjøre det på allikevel. Tommelfingerregelen er BSU-konto.

– Da får du skattefordeler om du er i arbeid, og rentene er vanligvis betydelig bedre enn på en sparekonto, sier hun.



Bo billig

Et annet tips for å spare penger i ung alder er å bo billig. Incedursun foreslår at man kan bo i kollektiv, eller senke boligstandarden noe dersom det er aktuelt.

– Det er kanskje ikke så kjekt for en 20-åring å bo hjemme, men det er jo definitivt billigst, sier hun.

Og har man en bil som man egentlig ikke trenger kan man gjerne droppe den for å spare litt ekstra.

– Da må man se på hva som er viktigst; å ha bil nå eller bolig om noen år, sier hun.

I tillegg er det flere unge som får hjelp fra familie, enten ved at foreldre stiller med realkausjon eller ved at man for forskudd på arv. Ifølge Inesecurum viser en undersøkelse fra Finans Norge at det er en økning i antall unge under 40 år som får hjelp av foreldre til å kjøpe bolig.

– Et annet alternativ er å kjøpe sammen med noen, enten det er med en kjæreste eller en god venn, sier hun.

Anbefaler fondssparing

Anders har jobbet svært mye de siste årene, og fortsatt blir det mange sene kvelder. Med tanke på samboeren, må han noen ganger ty til middag på restaurant og andre tiltak for å veie opp for de lange arbeidsdagene.

– Jobber du mer, får du mer betalt. Det er mange som vil ha mye frihet, men det kommer litt an på hva slags frihet man vil ha. For meg er det frihet å se hva jeg kan skape, mens det for andre kanskje er å være hjemme eller dra på tur. Det er moro å se hva man klarer å få til.

I fjor tok han én uke sommerferie, mens han i år unner seg to uker. Da blir det tur til Kypros eller et annet varmt reisemål.

Anders vil vise at det er mulig å kjøpe bolig i ung alder, om man bare jobber dedikert og er god til å spare. Fra tidlig alder har han vært flink til å spare penger i fond, noe han mener mange andre, særlig unge, hadde dratt nytte av å begynne med.

– Hvis man tenker langsiktig, lønner det seg som regel å spare i fond. Men du må la pengene stå der noen år. Jeg har spart det jeg har hatt råd til i fond, og setter inn et fast beløp i måneden, sier Anders.