7. juli mistet 18 måneder gamle Chloe Wiegand livet da hun falt gjennom et vindu fra 11. etasje på cruiseskipet Freedom of the Seas.

Først ble det meldt at det var bestefaren som holdt jenta ut av et åpent vindu, da han brått mistet grepet.

Borte på et øyeblikk

Men under en pressekonferanse tidligere denne måneden sa familiens advokat, Michael Winkleman, at nye bilder viser at bestefaren ikke oppdaget at et av vinduene sto åpent.

– Bestefaren trodde det var glass der akkurat som alle andre steder, men det var det ikke, og på et øyeblikk var hun borte, sa Winkleman.

Chloe skal først ha truffet en markise før hun falt ned på betongkaia i San Juan på Puerto Rico. Hun ble umiddelbart fraktet til sykehus, men ble erklært død kort tid etter ankomst ved sykehuset.

I et ferskt intervju med det amerikanske talkshowet Today, snakker foreldrene til den lille jenta ut for første gang.

– Jeg visste ikke at hun hadde falt ut av et vindu. Jeg sprang bort dit, så over kanten og oppdaget at det ikke var vann der nede, men asfalt. Å miste et barn på denne måten er helt ufattelig, sier Kimberly Wiegand.

– Chloe elsket folk

Hun og ektemannen Alan Wiegand er helt knust over tapet av datteren.

– Jeg bare vet at hun var ment til å gjøre noe stort. Til tross for at livet ble kort, mener jeg virkelig at hun forandret så mange liv, sier moren gråtkvalt.

Kimberly forteller at datteren elsket å se på storebroren spille hockey, og hjelpe i hagen.

– Hun kunne få hvem som helst til å smile. Hennes første ord var «hei». Chloe elsket virkelig folk, sier moren.

Foreldrene legger ikke noe skyld på bestefaren, og sier at han aldri har gjort noe for å sette barna deres i fare.

– Han var ekstremt hysterisk. Han sa gjentatte ganger at han trodde det var glass der, sier de til Today.

– Han er helt fortvilet. Du kan såvidt se på ham uten at han begynner å gråte. Hun var hans beste venn, sier Kimberly Wiegand.

Tar selskapet til retten

Ekteparet er ikke i tvil om at det er cruiseselskapet sin skyld at datteren deres mistet livet.

– Det er åpenbart at vi skylder på dem for at sikkerheten ikke var bedre. Det er en million ting de kunne gjort for at dette ikke skulle ha skjedd, sier Kimberly.

De har gjentatte ganger spurt cruiseselskapet om hvorfor vinduet var åpent. Ifølge foreldrene svarte cruiseselskapet at de måtte lufte.

Familien tar nå selskapet til retten.

– De må stilles til ansvar for det som skjedde. Dette kan ikke skje med enda en familie, sier moren.

Cruiseselskapet selv sier i en kommentar til Today at de er helt knust over ulykken, og at deres tanker går til familien.

– Vi har bistått myndighetene i San Juan med deres undersøkelser, og det er de som må svare på videre spørsmål, skriver de.

Påtalemyndigheten i Puerto Rico sier til NBC News at de ikke har noen ytterligere kommentarer.